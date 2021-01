Liga 2020-2021, risultati 17° giornata: vincono Real Madrid, Barcellona e Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 17° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Diciassettesima giornata anche in Liga che vede ancora in testa l’Atletico Madrid con due lunghezze di vantaggio sui cugini del Real; i BiancoRossi vincono 2 a 1 in casa dell’Alaves, Suarez al 90esimo mette a segno il goal partita. Il Real di Zidane vince con facilità in casa contro il Celta Vigo, 2 a 0 il risultato finale.

Vittoria sofferta per il Barcellona, 1 a 0 contro l’Huesca ultima in classifica, la situazione Messi incide pesantemente sulle prestazione della squadra, il divorzio dalla Pulce sembra ormai quasi inevitabile; pareggio 1 a 1 nel derby di Siviglia, Suso ancora in goal per i GialloRossi, mentre per il Betis va in rete Canales dal dischetto. Il Villareal vince di misura sul Levante, 2 a 1 alla fine delle ostilità; vittoria corsara per il Real Valladolid che si impone 1 a 0 in casa del Getafe.

L’Athletic di Bilbao vince 1 a 0 contro l’Elche, basta una rete di Muniain al 25esimo del primo tempo per dare i tre punti ai padroni di casa; bella vittoria dell’Eibar che con un netto 2 a 0 si libera del Granada. Pareggio 1 a 1 tra Real Sociedad e Osasuna; nel posticipo il Valencia pareggia col Cadice

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Villarreal – Levante 2 – 1

Real Betis – Siviglia 1 – 1

Getafe – Real Valladolid 0 – 1

Real Madrid – Celta Vigo 2 – 0

Athletic Bilbao – Elche 1 – 0

Alavés – Atlético Madrid 1 – 2

Eibar – Granada 2 – 0

Real Sociedad – Osasuna 1 – 1

Huesca – Barcellona 0 – 1

Valencia – Cadice 1 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 38

Real Madrid 36

Real Sociedad 30

Villarreal 29

Barcellona 28

Siviglia 27

Granada 24

Celta Vigo 23

Athletic Bilbao 21

Real Betis 20

Cadice 20

Eibar 19

Levante 18

Alavés 18

Real Valladolid 18

Getafe 17

Elche 16

Valencia 16

Osasuna 14

Huesca 12

