Liga 2020-2021, risultati 11° giornata: poker Barcellona, vittoria Atletico, altra sconfitta Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 11° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Undicesima giornata di Liga che si apre con il pareggio tra Real Valladolid e Levante, 1 a 1 alla fine dei 90 minuti con rete di de Sousa al 57esimo e pareggio dal dischetto di Campaña all’83esimo; pareggio 1 a 1 anche per la prima partita di Sabato tra Elche e Cadice.

Brutta sconfitta casalinga per il Real Madrid che viene sopraffatto dall’Alaves per 2 a 1, rimane a 17 punti ed ora la vetta della classifica è piuttosto lontana; i cugini dell’Atletico invece si impongono 1 a 0 nella difficile trasferta di Valencia con una autorete di Lato a 10 minuti dal termine e si avvicinano alla prima posizione.

Vittoria esterna anche per il Siviglia che vince di misura, 1 a 0, in casa dell’Huesca; bella vittoria del Celta Vigo, 3 a 1 contro il Granada. Il Barcellona strapazza l’Osasuna 4 a 0 con la rete di finale di Messi e l’omaggio a Diego Armando Maradona; la capolista Real Sociedad pareggia 1 a 1 in casa contro il Real Valladolid.

Pareggio anche tra Getafe e Athletic Bilbao, finisce 1 a 1; in vantaggio gli ospiti al nono minuto del primo tempo, pareggio dopo un lungo assedio al 75esimo di Rodriguez. Il posticipo tra Real Betis e Eibar finisce con la vittoria dei baschi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Valladolid – Levante 1 – 1

Elche – Cadice 1 – 1

Valencia – Atlético Madrid 0 – 1

Huesca – Siviglia 0 – 1

Real Madrid – Alavés 1 – 2

Barcellona – Osasuna 4 – 0

Getafe – Athletic Bilbao 1 – 1

Celta Vigo – Granada 3 – 1

Real Sociedad – Villarreal 1 – 1

Real Betis – Eibar 0 – 2

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 24

Atlético Madrid 23

Villarreal 20

Real Madrid 17

Siviglia 16

Cadice 15

Barcellona 14

Granada 14

Athletic Bilbao 13

Elche 13

Getafe 13

Alavés 13

Eibar 13

Valencia 12

Real Betis 12

Osasuna 11

Real Valladolid 10

Celta Vigo 10

Levante 8

Huesca 7

