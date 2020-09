Liga 2020-2021, risultati 1° giornata: ok Valencia e Betis in attesa di Real Madrid, Barcellona e Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 1° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Ricomincia la Liga anche se solo con 7 partite, il Real Madrid, il Barcellona e l’Atletico Madrid hanno ancora qualche giorno di riposo avendo giocato nel mese di Agosto. Un mercato estivo praticamente inesistente potrebbe rendere più equilibrato questo campionato spagnolo numero 90.

Il Granada vince in casa, 2 a 0 sull’Athletic Bilbao, con le reti di Herrera e Millà e sale al primo posto in classifica in compagnia dell’Osasuna; anche la squadra di Arrasate vince 2 a 0, ma in trasferta sul campo del Cadice, con reti di Lopez e Garcia.

Vittoria anche per il Real Betis ma con un solo goal di scarto, finisce infatti 1 a 0 la sfida in casa dell’Alaves, il goal partita lo mette a segno Tello al 5 minuto di recupero; pareggio 1 a 1 tra Real Valladolid e Real Sociedad, con le marcature di Herrero per il Valladolid e Lopez per la Sociedad, stesso risultato 1 a 1 anche tra Villareal e Huesca grazie alle reti di Maffeo per gli ospiti e Moreno su rigore per i padroni di casa.

Finisce invece a reti bianche, 0 a 0, la prima sfida di questo campionato tre Eibar e Celta Vigo; il posticipo tra Valencia e Levante vede la bella vittoria dei padroni di casa per 4 a 2, doppietta di Morales per gli ospiti a cui rispondono Paulista, Gomez e Vallejo due volte, con la vittoria la squadra di Gracia raggiunge il Granada e l‘Osasuna in testa alla classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Eibar – Celta Vigo 0 – 0

Granada – Athletic Bilbao 2 – 0

Cadice – Osasuna 0 – 2

Alavés – Real Betis 0 – 1

Real Valladolid – Real Sociedad 1 – 1

Villarreal – Huesca 1 – 1

Valencia – Levante 4 – 2

