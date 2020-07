Liga 2019-2020, risultati 38° giornata: manita Barcellona, il Real pareggia e condanna il Leganés. Granada in Europa League

Tutti i risultati della trentottesima ed ultima giornata di Liga che ha emesso i suoi ultimi verdetti. Il Barcellona ne fa cinque all’Alavés, il Real Madrid pareggia 2-2 al Butarque e condanna il Leganés alla retrocessione facendo felice il Celta Vigo. Il Granada travolge l’Athletic ed è in Europa League per la prima volta nella sua storia.

Si è giocata nella giornata di oggi l’ultima giornata della Liga Santander 2019-2020 che ha emesso i suoi ultimi verdetti sia per quanto riguarda la corsa all’Europa sia per quella alla salvezza.

Ad aprire l’ultima giornata di Liga è stato il Barcellona che non aveva più da giocarsi nulla in questo campionato. Ciò non ha impedito ai blaugrana di rifilare cinque gol al malcapitato Deportivo Alavés ed anche Messi è andato a segno nella goleada catalana in terra basca.

Non aveva nulla da giocarsi nemmeno il Real Madrid, già incoronato campione nell’ultimo turno di campionato. I blancos, però, avevano un compito importante essendo arbitri della lotta salvezza visto che erano ospiti del Leganés che aveva ancora delle chance di salvarsi.

Il 2-2 finale, però, non sorride ai pepineros che avrebbe avuto bisogno di una vittoria per superare il Celta Vigo. I galiziani ottengono solo uno 0-0 sul campo dell’Espanyol ultimo in classifica e già retrocesso da un po’, ma sono stati fortunati a salvare la categoria in un’ultima giornata davvero al cardiopalma.

In Andalusia, invece, è festa grande per il Granada che ha travolto 4-0 l’Athletic Bilbao e si è assicurato un posto nella prossima Europa League. Per i biancorossi, che partiranno dai preliminari, sarà la prima partecipazione della loro storia alla seconda competizione più importante d’Europa.

Niente Europa, invece, per Getafe e Valencia, con i primi che hanno perso tanti punti alla ripresa del campionato che gli sono costati carissimo. Gli Azulones in quest’ultimo turno hanno perso 1-0 sul campo del Levante, mentre i Pipistrelli sono stati sconfitti dal Siviglia con lo stesso risultati, con gli andalusi già certi della Champions.

Risultati 38° giornata

Deportivo Alavés 0-5 FC Barcellona (24′ Ansu Fati, 34′, 75′ Messi, 44′ Suarez, 57′ Semedo)

Real Valladolid 2-0 Real Betis (45’+1 Sergi Guardiola, 63′ O. Plano)

Villarreal CF 4-0 SD Eibar (71′ Zambo Anguissa, 86′, 89′ G. Moreno, 90’+4 Moi Gomez)

Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad (30′ Koke – 87′ Januzaj)

RCD Espanyol 0-0 RC Celta Vigo

Granada CF 4-0 Athletic Bilbao (29′ Soldado, 55′ Puertas, 67′ Fernandez, 90’+3 Montoro)

CD Leganés 2-2 Real Madrid (45’+1 B. Gil, 78′ Assalé – 9′ Sergio Ramos, 52′ Asensio)

Levante UD 1-0 Getafe CF (90’+9 Coke)

CA Osasuna 2-2 RCD Maiorca (21′ Adrian, 68′ I. Perez – 45’+1 Agbenyenu, 65′ Budimir)

Siviglia FC 1-0 Valencia CF (55′ Reguillon)

Classifica finale



