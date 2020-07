Liga 2019-2020, risultati 37° giornata: Real Madrid campione di Spagna! Maiorca retrocesso

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 37° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid torna campione di Spagna con una domenica di anticipo; la vittoria per 2 a 1 al Santiago Bernabeu sul Villareal, con doppietta di Benzema, regala i tre punti alle Merengues e quindi la vittoria del campionato. Il Barcellona invece incappa in una sconfitta casalinga ad opera dell’Osasuna, 2 a 1 per gli ospiti alla fine delle ostilità.

L’Atletico Madrid vince, 2 a 0 in casa del Getafe, e resiste al terzo posto con due lunghezze di vantaggio sul Siviglia fermato sullo 0 a 0 dalla Real Sociedad. Vittoria esterna per il Leganes che si impone 2 a 0 in casa dell’Athletic di Bilbao; vittoria corsara anche per il Granada che vince 2 a 1 a Mallorca e condanna gli isolani alla retrocessione insieme all’Espanyol.

Il Celta Vigo perde in casa contro il Levante, 3 a 2 al triplice fischio, ma rimane con un punto di vantaggio sul terzultimo posto e nell’ultima giornata dovrà affrontare l’Espanyol, sconfitto dal Valencia 1 a 0, ormai retrocesso mentre il Leganes riceverà il Real fresco del titolo.

Ancora una vittoria esterna, ben sei in questa giornata, quella dell’Alaves in casa del Real Betis, 2 a 1 per gli ospiti alla fine dei 90 minuti; l’Eibar invece si impone davanti al suo pubblico per 3 a 1 sul Real Valladolid. L’Ultima giornata di Liga sarà da seguire fino all’ultimo istante, infatti ci sono ancora molti verdetti da assegnare, ci sarà battaglia per il terzo posto tra Siviglia e Atletico, ma anche per il quinto e sesto dove ben 5 compagini hanno ancora possibilità di arrivare e poi ci sarà da vedere quale squadra dovrà retrocedere insieme a Espanyol e Mallorca. In classifica cannonieri Messi guida con 23 marcature ma Benzema segue da vicino a 21, forse anche qui potrebbe esserci un cambio al vertice.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Eibar – Real Valladolid 3 – 1

Athletic Bilbao – Leganés 0 – 2

Barcellona – Osasuna 1 – 2

Celta Vigo – Levante 2 – 3

Getafe – Atlético Madrid 0 – 2

Mallorca – Granada 1 – 2

Real Betis – Alavés 1 – 2

Real Madrid – Villarreal 2 – 1

Real Sociedad – Siviglia 0 – 0

Valencia – Espanyol 1 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 86

Barcellona 79

Atlético Madrid 69

Siviglia 67

Villarreal 57

Real Sociedad 55

Getafe 54

Valencia 53

Granada 53

Athletic Bilbao 51

Osasuna 51

Levante 46

Eibar 42

Real Betis 41

Alavés 39

Real Valladolid 39

Celta Vigo 36

Leganés 35

Mallorca 32

Espanyol 24

