Liga 2019-2020, risultati 36° giornata: Espanyol retrocesso, Siviglia in CL! Vincono Barcellona, Atletico e Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 36° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Barcellona vince di misura, 1 a 0, in casa del Real Valladolid con una rete di Vidal al 15esimo del primo tempo; il Real Madrid nel posticipo vince a Granada.

L’Atletico Madrid vince ancora, 1 a 0 al Wanda Metropolitano con una rete di Diego Costa e mantiene il terzo posto a parimerito con il Siviglia; la squadra di Lopetegui si libera con facilità del Mallorca, 2 a 0 con una rete per tempo, gli isolani ora sono penultimi in classifica agganciati dal Leganes vittorioso per 1 a 0 contro il Valencia.

L’Osasuna vince 2 a 1 contro il Celta Vigo nell’anticipo di sabato pomeriggio; vittoria esterna per l’Eibar, 2 a 0 in casa dell’Espanyol. Vince in trasferta anche l’Athletic di Bilbao che espugna a fatica il campo del Levante grazie alla doppietta di Garcia. La Real Sociedad vince 2 a 1 in casa del Villareal e aggancia il Getafe, bloccato sullo 0 a 0 dall’Alaves, a quota 54 punti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Osasuna – Celta Vigo 2 – 1

Real Valladolid – Barcellona 0 – 1

Atlético Madrid – Real Betis 1 – 0

Espanyol – Eibar 0 – 2

Levante – Athletic Bilbao 1 – 2

Leganés – Valencia 1 – 0

Siviglia – Mallorca 2 – 0

Alavés – Getafe 0 – 0

Villarreal – Real Sociedad 1 – 2

Granada – Real Madrid 1 – 2

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 83

Barcellona 79

Atlético Madrid 66

Siviglia 66

Villarreal 57

Getafe 54

Real Sociedad 54

Athletic Bilbao 51

Valencia 50

Granada 50

Osasuna 48

Levante 43

Real Betis 41

Real Valladolid 39

Eibar 39

Celta Vigo 36

Alavés 36

Leganés 32

Mallorca 32

Espanyol 24

