Liga 2019-2020, risultati 34° giornata: vincono Real Madrid e Atletico, rialza la testa il Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid vince 1 a 0 in casa dell’Atletico Bilbao con una marcatura del capitano Sergio Ramos, il difensore è sempre più decisivo, in rete ben 4 volte nelle ultime 5 partite; torna alla vittoria il Barcellona che stende il Villareal con un netto 4 a 1; a fine primo tempo la perla di di Griezmann su assist di Messi, il francese supera il portiere avversario con un lob millimetrico da limite dell’area che sfiora la traversa e poi si insacca.

Vittoria per l’Atletico Madrid che mantiene saldamente il terzo posto; 3 a 0 sul Mallorca con la doppietta di Morata e il goal di Koke; vitoria di misura per il Real Valladolid, 1 a 0, sull’Alaves con una rete di Fernadez a 2 minuti dal termine.

Vittoria esterna del Leganes contro l’Espanyol, la sfida per l’ultima posizione è ad appannaggio della squadra di Aguirre che può ancora sperare nella salvezza anche se l’impresa sembra impossibile; per la seconda squadra di Barcellona invece la discesa in Secunda Division sembra inevitabile ormai. Pareggio 1 a 1 tra Celta Vigo e Real Betis, reti di Nolito pe ri padroni di casa e di Feddal per gli ospiti; finisce pari, 2 a 2, anche tra Granada e Valencia.

Pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Osasuna e Getafe; solo un pareggio anche tra Levante e Real Sociedad, mentre il Siviglia batte l’Eibar di misura.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Atlético Madrid – Mallorca 3 – 0

Celta Vigo – Real Betis 1 – 1

Real Valladolid – Alavés 1 – 0

Granada – Valencia 2 – 2

Athletic Bilbao – Real Madrid 0 – 1

Espanyol – Leganés 0 – 1

Osasuna – Getafe 0 – 0

Villarreal – Barcellona 1 – 4

Levante – Real Sociedad 1 – 1

Siviglia – Eibar 1 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 77

Barcellona 73

Atlético Madrid 62

Siviglia 60

Villarreal 54

Getafe 53

Real Sociedad 51

Athletic Bilbao 48

Valencia 47

Granada 47

Osasuna 45

Levante 43

Real Valladolid 39

Real Betis 38

Alavés 35

Celta Vigo 35

Eibar 35

Mallorca 29

Leganés 28

Espanyol 24

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS