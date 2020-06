Liga 2019-2020, risultati 31° giornata: vincono Barcellona, Real Madrid e Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 31° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Continua la lotta a due per la conquista della Liga tra Real Madrid e Barcellona; i Blancos rispondono alla vittoria del Barcellona di misura sull’Athletic Bilbao, 1 a 0 con rete di Rakitic, con un bel 2 a 0 sul Mallorca, a segno Junior ed ancora Ramos.

L’Atletico Madrid espugna il campo del Levante, 1 a 0 grazie ad un autogol di Gonzales, e sorpassa il Siviglia piazzandosi in terza posizione; i Biancorossi guidati da Lopetegui vengono fermati sul 2 a 2 dal Villareal. Pareggio anche per il Getafe, 1 a 1 in casa del Real Valladolid, che non riesce ad approfittare del passo falso della squadra di Calleja.

Pareggio 0 a 0 tra Leganes e Granada, i padroni di casa non fanno molto per vincere la partita e conquistare i tre punti, ora la posizione in classifica è sempre più pericolosa viste le 5 lunghezze di distacco dalla quartultima. Vittoria corsara per l’Osasuna che sconfigge 1 a 0 l’Alaves con una rete di Toni. Stesso risultato, 1 a 0 per gli ospiti, nello scontro tra Real Sociedad e Celta Vigo, tre punti fondamentali per la salvezza quelli conquistati dalla squadra allenata da Garcia.

L’ Eibar sconfigge 1 a 0 il Valencia e ottiene 3 punti fondamentali per la lotta salvezza allontanandosi di ben 7 punti dal terzultimo posto, la rete partita arriva al quarto d’ora della prima frazione grazie all’autogol del ex nerazzurro Kondogbia. Il Real Betis vince contro l’Espanyol nel posticipo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Villarreal – Siviglia 2 – 2

Leganés – Granada 0 – 0

Levante – Atlético Madrid 0 – 1

Real Valladolid – Getafe 1 – 1

Barcellona – Athletic Bilbao 1 – 0

Alavés – Osasuna 0 – 1

Real Sociedad – Celta Vigo 0 – 1

Real Madrid – Mallorca 2 – 0

Eibar – Valencia 1 – 0

Real Betis – Espanyol 1 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 68

Barcellona 68

Atlético Madrid 55

Siviglia 53

Getafe 49

Villarreal 48

Real Sociedad 47

Valencia 47

Granada 43

Athletic Bilbao 42

Osasuna 38

Levante 38

Real Betis 37

Alavés 35

Real Valladolid 34

Celta Vigo 33

Eibar 33

Mallorca 26

Leganés 25

Espanyol 24

©RIPRODUZIONE RISERVATA

