Liga 2019-2020, risultati 24° giornata: Valencia-Atletico 2-2, pareggiano Siviglia e Real Madrid, vittoria Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid non riesce a superare il Celta Vigo al Bernabeu, finisce 2 a 2 il posticipo, al goal iniziale di Smolov rispondono nella ripresa Kroos e Ramos su rigore, ma a pochi minuti dal termine Mina mette a segno la rete del pareggio. Ora il vantaggio sul Barcellona è solo più di un punto; i Blaugrana superano a fatica il Getafe, le reti per Messi e compagni arrivano nella prima frazione ma è poi il Getafe nella ripresa ad essere più pericoloso, a segno con Rodriguez al 66esimo, sfiora ancora la rete del pareggio in un paio di occasioni.

Pareggio 2 a 2 anche tra Valencia e Atletico Madrid, gli uomini di Simeone non riescono ad approfittare della sconfitta del Getafe e riamngono quarti a 2 lunghezze dal terzo posto. Stesso risultato, 2 a 2, anche tra Siviglia ed Espanyol; da segnalare il primo goal di Suso che con un sinistro dal limite porta al pareggio per i padroni di casa.

Vittoria del Granada sul Real Valladolid, le reti che valgono i tre punti arrivano nei minuti finali, il pareggio al minuto 81 e il goal partita addirittura al 96esimo; vince anche il Villareal contro il Levante, 2 a 1con reti di Moreno e Gomez per i padroni di casa e gola della bandiera di Mayoral per gli ospiti. Vittoria in trasferta per l’Osasuna, 1 a 0 in casa dell’Athletic di Bilbao; stesso risultato, 1 a 0, ma in favore dei padroni di casa nella sfida tra Mallorca e Alaves.

Unico 0 a 0 di giornata quello tra Leganes e Betis Siviglia, rinviata la sfida tra Eibar e Real Sociedad. In classifica cannonieri sempre Messi in testa con 14 marcature, seguito a ruota da Benzema a 13 e da Suarez a 11.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Valencia – Atlético Madrid 2 – 2

Mallorca – Alavés 1 – 0

Barcellona – Getafe 2 – 1

Villarreal – Levante 2 – 1

Granada – Real Valladolid 2 – 1

Siviglia – Espanyol 2 – 2

Leganés – Real Betis 0 – 0

Eibar – Real Sociedad Rinviata

Athletic Bilbao – Osasuna 0 – 1

Real Madrid – Celta Vigo 2 – 2



CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 53

Barcellona 52

Getafe 42

Atlético Madrid 40

Siviglia 40

Villarreal 38

Valencia 38

Real Sociedad 37

Granada 33

Athletic Bilbao 31

Osasuna 31

Real Betis 29

Levante 29

Alavés 27

Real Valladolid 26

Eibar 24

Celta Vigo 21

Mallorca 21

Leganés 19

Espanyol 19

©RIPRODUZIONE RISERVATA