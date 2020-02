Liga 2019-2020, risultati 23° giornata: vincono Barcellona, Real Madrid e Atletico, ko Siviglia e Valencia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Barcellona vince il posticipo con un Messi ispirato che serve tre assist ai compagni, 3 a 2 contro il Real Betis il risultato finale, e rimane nella scia del Real Madrid che ha vinto 4 a 1 contro l’Osasuna. Vittoria più sofferta per l’Atletico Madrid che con fatica ha la meglio sul Granada per 1 a 0 con una rete di Correa ad inizio partita.

Il Getafe supera con facilità il Valencia, 3 a 0 alla fine dei 90 minuti, le reti tutte nella seconda frazione di gioco, doppietta di Molina e goal finale di Mata. Il Siviglia perde a Celta Vigo 2 a 1 e viene raggiunto al quarto posto dall’Atletico, se il campionato finisse ora la squadra di Lopetegui sarebbe fuori dalla Champions League.

Vittoria 2 a 1 per la Real Sociedad in casa contro Athletic Bilbao, la rete della vittoria è messa a segno da Isak a 6 minuti dal termine. L’Espanyol vince 1 a 0 contro il Mallorca, rimane ultimo ma torna in corsa per la salvezza agganciando il Leganes e il Mallorca a quota 18 punti; il Leganes viene battuta 2 a 0 dal Levante, le reti arrivano nel primo tempo nell’arco di 8 minuti, la prima al 20esimo messa a segno da Rochina e la seconda al 28esimo da Marti.

Vittoria casalinga per l’Alaves che si impone 2 a 1 sull’Eibar, pareggio 1 a 1 tra Real Valladolid e Villareal. In classifica cannonieri Messi è in testa con 14 reti, Benzema a 13 e Suarez a 11.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Alavés – Eibar 2 – 1

Levante – Leganés 2 – 0

Getafe – Valencia 3 – 0

Real Valladolid – Villarreal 1 – 1

Atlético Madrid – Granada 1 – 0

Espanyol – Mallorca 1 – 0

Real Sociedad – Athletic Bilbao 2 – 1

Osasuna – Real Madrid 1 – 4

Celta Vigo – Siviglia 2 – 1

Real Betis – Barcellona 2 – 3



CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 52

Barcellona 49

Getafe 42

Atlético Madrid 39

Siviglia 39

Real Sociedad 37

Valencia 37

Villarreal 35

Athletic Bilbao 31

Granada 30

Levante 29

Osasuna 28

Real Betis 28

Alavés 27

Real Valladolid 26

Eibar 24

Celta Vigo 20

Mallorca 18

Leganés 18

Espanyol 18

