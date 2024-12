L’ICO di Remittix (RTX) Seguito dagli Investitori per un Ritorno di 25X nel Q1 2025

Evidenziato dai principali esperti finanziari come una delle migliori criptovalute da acquistare in vista del 2025, Remittix (RTX) è sotto il radar degli investitori. Nell’ultima settimana, il presale ha raccolto oltre $500.000 da investitori convinti che RTX potrebbe aumentare di 25 volte nel Q1 2025.

Remittix ha guadagnato molta attenzione grazie alla sua soluzione innovativa per il mercato globale dei pagamenti transfrontalieri, del valore di $190 trilioni. Remittix affronta problemi come la velocità delle operazioni, la documentazione e le elevate commissioni. Sulla piattaforma, gli utenti possono accettare 50+ coppie di criptovalute e convertirle in 30+ valute fiat.

Le reti di pagamento locali sono integrate in Remittix, permettendo agli utenti di inviare valute fiat su conti bancari e riceverle nello stesso giorno. L’utilizzo di Remittix per fornire soluzioni reali ai pagamenti crypto-to-fiat potrebbe favorire un’adozione massiccia del token DeFi, RTX.

Questa innovazione potrebbe portare a un enorme afflusso di fondi nel progetto DeFi, rendendo RTX persino più promettente di SOL nel Q1. Attualmente, in presale a $0,0163, gli analisti ritengono che RTX possa facilmente superare anche i principali 10 altcoin nei guadagni nei prossimi mesi, soprattutto sotto un’amministrazione pro-crypto nel caso in cui il team di Trump torni alla Casa Bianca.

Hedera (HBAR) Pronta per un Aumento Massiccio

Tra novembre e la prima settimana di dicembre, Hedera (HBAR) è stato uno degli altcoin con le migliori performance sul mercato. Secondo CoinMarketCap, il prezzo di Hedera è passato da $0,040 a oltre $0,360.

Tuttavia, il rally si è raffreddato e HBAR è tornato al supporto di $0,3100. Nonostante il calo, Jesus Martinez ha riferito che HBAR è la criptovaluta numero uno per tendenza a livello globale. Inoltre, ci sono voci secondo cui Apple potrebbe unirsi al consiglio di governance di Hedera nel Q1 2025.

Il principale analista crypto WorldOfCharts1 ha dichiarato che HBAR ha superato un’altra fase di consolidamento a bandiera rialzista. Basandosi sulla sua analisi, il prezzo di HBAR potrebbe aumentare del 40-50% nei prossimi giorni. Tuttavia, il potenziale guadagno potrebbe essere ancora maggiore se la partnership con Apple venisse confermata.

$SOL Breaks Out and Retests the Bullish Pennant on the Weekly Chart!



Buy the Dip and Hold Strong for a Target of $400 📈#Crypto #SOL #Solana #SOLUSDT pic.twitter.com/yPm3QI4Yza — Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) December 23, 2024

Quale Criptovaluta Scegliere per i Guadagni nel Q1: HBAR o RTX?

Mentre ci avviciniamo al Q1 2025, i riflettori si spostano da Solana verso altcoin come Hedera e Remittix. Sebbene HBAR potrebbe vedere un incremento del 50% o più nel caso in cui Apple si unisse al suo team, gli analisti credono che RTX potrebbe aumentare di 25x, grazie alla sua utilità in un mercato da trilioni di dollari.

