Leicester-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Meritiamo la finale”

Il portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale d’andata di Conference League.

C’è una trepidante attesa per la semifinale di UEFA Conference League tra il Leicester City di Rodgers e la Roma di Josè Mourinho.

In un match assolutamente accomunabile alle sfide delle due competizioni più importanti d’Europa, le due squadre si contenderanno il primo atto di un duello che sancirà la prima finalista della prima edizione di questa competizione.

Mourinho, in conferenza stampa, non ha dubbi su chi merita questa finale dicendo che i giallorossi hanno svolto un grande percorso che deve culminare con l’accesso all’ultimo scontro.

La Roma, la città e i suoi tifosi meritano la finale di Conference ma per arrivarci dovranno affrontare una squadra molto forte e con grandi individualità.

Lo Special One rispetta molto gli avversari inglesi e dedica qualche parola anche a Ranieri, autore di una grande impresa proprio al comando delle Foxes, dicendo che è un amico, nonché un mister speciale visto quel campionato vinto in modo clamoroso.

Anche con l’attuale allenatore del Leicester, Rodgers, c’è un grande rapporto di amicizia, ma attualmente il mister capitolino pensa solo a come affrontarlo e batterlo.

Per arrivare fin qui, la Roma ha sofferto e viaggiato tanto, lasciando anche qualche punto per strada in Serie A, proprio a causa dell’eccessiva stanchezza. Arrivati a questo punto, dice Mourinho, non si può parlare di favorita al titolo perché tutte hanno le stesse percentuali di vittoria.

Il Leicester, a detta del portoghese, ha almeno sette-otto giocatori di altissimo livello e ciò è dovuto anche alla grande qualità che c’è in Premier League.

Il mister, infatti, si sofferma anche sulle differenze tra la Serie A e la Premier parlando che la più grande discrepanza c’è sulla tecnica e la qualità dei giocatori che compongono le squadre.

Nonostante ciò, la Roma proverà a fare tutto il possibile per neutralizzare i colpi del Leicester nel primo atto della semifinale di Conference League che si terrà al King Power Stadium di Leicester.