La nuova idea della Lega di Serie A è quella di utilizzare un laboratorio unico per i tamponi. Questione emersa dopo il caso dei giocatori laziali risultati positivi per il laboratorio dell’UEFA Synlab. A differenza dell’esito negativo o debolmente positivo per quello utilizzato dallo stesso club biancoceleste.

Il consiglio della Lega di Serie A si è riunito nella giornata di oggi in videoconferenza. All’ordine del giorno c’è stato il caso spinoso dei giocatori laziali. Ora si dovrà attendere gli ultimi tamponi, ma è molto probabile che nessuno di essi sia indisponibile per la sfida con la Juventus di domenica all’ora di pranzo.

La volontà dei club della massima serie è quella di evitare rischi per l’intero sistema calcio. Non si vuole avere problemi per la salute degli atleti, così come si vuole evitare problemi in seno alla giustizia sportiva.

La Lega si unirà alla Federazione medico sportiva, guidata dal Presidente Maurizio Casasco, per definire un’implementazione del protocollo medico. Queste le parole dello stesso presidente ad un giornale sportivo:

«Del resto se lo Stato ha fatto Dpcm sempre più stringenti, lo deve fare anche il calcio, che vive nella società. Non possiamo non accorgerci di essere nel bel mezzo di una pandemia. Ha poi proseguito – “In un mondo professionistico come questo non si può andare avanti con il ‘fai da te’, servono un metodo, un sistema e un protocollo su base scientifica e unitaria. Prendete la Uefa: sta facendo cose assolutamente normali che noi come Fmsi avevamo suggerito da tempo. Ora occorre procedere. Ci deve essere un sistema centrale e uniforme, con un unico metodo di controlli fatti in un solo laboratorio qualificato per tutti i club di A e con le stesse procedure di analisi”.

