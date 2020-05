Lega, diritti tv Serie A: CVC offre 11 miliardi per 10 anni

Il fondo CVC fa sul serio. Sul tavolo del presidente Dal Pino è arrivata un’offerta di 11 miliardi di euro per i diritti tv dei prossimi 10 anni. L’idea del colosso finanziario è quella di acquisire una minoranza dei diritti della Serie A. La proposta verrà valutata da una commissione di 4 persone

La Serie A sta affrontando il ritorno in campo, dopo l’emergenza legata al Coronavirus. La pandemia ha portato danni consistenti all’ambiente del calcio, che in qualche maniera ne hanno risentito tutti gli addetti ai lavori. A tener banco, in particolare, c’è la questione dei diritti tv, con i vari emittenti che chiedono lo sconto per lo stop delle partite.

Su questo aspetto la Lega Serie A è sempre stata chiara, chiedendo il rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per il triennio 2018-2021. Ed è proprio il massimo campionato italiano al centro di una trattativa per i diritti televisivi. In queste ore, infatti, sarebbe arrivata un’offerta clamorosa da parte del fondo CVC di circa 11 miliardi di euro. La cifra è riferita al pacchetto dei diritti per i prossimi 10 anni.

La società sarebbe interessata ad acquistare una minoranza della Serie A, prelevando una quota del 10-15%, per un valore totale di 2,2 miliardi di euro. Per favorire questa operazione, sarebbe stata costituita una newco e al fondo CVC sarebbe stata concessa un’esclusiva di 6 settimane.

La proposta verrà presa in esame e valutata da una commissione esclusiva, formata da 4 membri. A far parte di questa giuria, ci sarebbe Claudio Lotito, Andrea Agnelli, Aurelio De Laurentis ed un esponente della famiglia Percassi.

La proposta, potrebbe salire da 2,2 a 2,5 miliardi di euro per la minoranza dei diritti. Per stabilire ciò, però, sarà necessario avere un accordo unanime tra i 20 presidenti dell’assemblea. Quella del fondo CVC, tuttavia, non sarebbe l’unica offerta arrivata sul tavolo del presidente Dal Pino. Sembra ci sia un interesse importante da parte di altri gruppi, tra cui Silver Lake Partners. Il colosso americano si è già avvicinato al calcio nel 2019, acquistando il 10% del Manchester City.

