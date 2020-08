Lecce-Parma, Diretta tv-streaming e probabili formazioni

Diretta tv-streaming Lecce-Parma, ultima giornata del campionato di Serie A. Info e dove vedere il match del “Via del Mare”

Lecce-Parma è la sfida clou dell’ultima giornata di Serie A. Al “Via del Mare” va in scena un incontro fondamentale per la salvezza, con i ragazzi di Liverani che, dopo aver battuto l’Udinese, può ancora sperare nella permanenza in massima serie. Tutto dipenderà da cosa farà il Genoa, distante un punto, e impegnato contro il Verona nel match del “Ferraris”. Di fronte ci sarà un Parma che, uscito sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta, non ha comunque più nulla da chiedere al campionato e proverà a vincere solo per chiudere in bellezza.

Logo della Serie A, fonte pagina “Facebook” ufficiale della medesima competizione

Lecce-Parma: le ultime sulle formazioni

Il Lecce deve fare a meno di Paz squalificato e dei lungodegenti Deiola e Rossettini. Per sostituire l’argentino nel 4-3-2-1, Liverani dovrebbe schierare Meccariello al fianco di Lucioni con Rispoli e Donati sulle fasce e Gabriel in porta; a centrocampo, Petriccione dovrebbe agire vertice basso con Mancosu e Barak mezzali; in attacco, dietro a Lapadula che dovrebbe farcela dopo la botta subita ad Udine, dovrebbero agire Saponara e Falco.

Il Parma si presenta a questa sfida praticamente privo di quasi tutti i suoi centrocampisti: allo squalificato Kucka si aggiungono infatti gli infortunati Scozzarella, Hernani, Brugman e Grassi, oltre a Cornelius che quindi aggiunge una defezione in attacco. D’Aversa potrebbe dunque adattare Kulusevski mezzala insieme a Barillà e Kurtic, mentre in attacco verrebbe promosso Siligardi nel tridente con Caprari e Gervinho; in difesa, davanti a Sepe, spazio a Laurini, Dermaku, Bruno Alves e Pezzella.

Lecce-Parma: le probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Donati; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Falco; Lapadula. Allenatore: Liverani.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, B. Alves, Pezzella; Kurtic, Barillà, Kulusevski; Siligardi, Caprari, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

Dove vedere Lecce-Parma in diretta tv-streaming

La gara Lecce-parma, con inizio stasera alle ore 20:45, sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport, canali 252 del satellite e 483 del digitale terrestre. Lo streaming sarà inoltre disponibile attraverso l’app Skygo o il sevizio Nowtv che consente di fruire degli specifici contenuti di Sky previo l’acquisto del biglietto “sport”.

Precedenti e statistiche Lecce-Parma

Lecce-Parma si è giocata 11 volte al “Via del Mare”, con un bilancio nettamente favorevole agli ospiti: sono infatti cinque le vittorie parmensi, a fronte di altrettanti pareggi e una sola vittoria leccese targata 1991.

