Lecce-Napoli, Spalletti: “Lo scudetto non è ancora vinto, mancano quindici punti. Nessuna possibilità di vedere Osimhen domani”

Alla vigilia della sfida tra Lecce e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prima della partita. Le parole del tecnico.

Ripartire dopo il pesantissimo KO in casa contro il Milan. Questo è l’imperativo del Napoli che si prepara per l’ultima giornata prima delle vacanze pasquali. Gli azzurri saranno ospiti del Lecce, con cui si partirà con un approccio diverso da quello con i rossoneri .La partita di domenica sera ha mostrato come anche il Napoli abbia i suoi punti deboli, con il Milan che è entrato molto meglio in partita.

La sconfitta ha fatto anche ritornare con i piedi per terra tutti sul sogno scudetto, che comunque rimane ancora vivo. Non è ancora niente fatto, ha ammesso Spalletti, perché mancano ancora quindici punti e tantissime partite da giocare. Il Lecce si presenta con ben cinque sconfitte consecutive ma comunque è una squadra che ha dato fastidio a molte big.

Bisognerà togliere ogni possibilità sul recupero di Osimhen. Il nigeriano domani non ci sarà e il tecnico spera di recuperarlo per la sfida contro il Milan in Champions League. Spalletti, dunque, punterà ancora una volta su Simeone mentre potrebbe esserci anche una possibilità per Raspadori che ha tutte le carte in regola per poter giocare da titolare effettivo.

Si potrebbe pensare anche ad un turnover in difesa, per questo motivo che Juan Jesus e Ostigard potrebbero essere utilizzati. Questa partita sarà importante anche per far calmare l’ambiente che nelle ultime giornate è stato davvero incandescente. Spalletti, quindi, chiede ai suoi massima concentrazione per cercare i tre punti che sarebbero fondamentali.