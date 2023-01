Lecce-Milan 2-2, Dichiarazioni post-partita: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare”

E’ uno Stefano Pioli decisamente amaro e deluso, quello che interviene ai microfoni dopo il pareggio per 2-2 tra il “suo” Milan e il Lecce allenato da Marco Baroni.

Per quel che riguarda la partita con il Lecce, Pioli analizza così il pareggio: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Abbiamo fatto errori evitabili, poi la partita si è complicata. Abbiamo avuto una buona reazione, potevamo anche vincerla alla fine, ma dobbiamo fare molto meglio”.

Come confermato dallo stesso Pioli, non sarà un volo di ritorno tranquillo quello che attende il Milan. Ci sono da rivedere tante situazioni. Sulla sostituzione di Theo Hernandez, l’allenatore del Milan conferma come avrebbe potuto cambiarne tanti altri all’intervallo.

La squadra rossonera deve certamente fare meglio. Ci sta un pò di paura prima della partita, ma non troppo, altrimenti può essere pericoloso.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’ex tecnico di Lazio e Inter parlando della Supercoppa Italiana dichiara: “Io sono sempre preoccupato, anche quando vinciamo. Cercheremo di affrontare nel modo migliorare la Supercoppa, faremo di tutto per farci trovare pronti”.

Per quel che riguarda il mercato, lo stesso allenatore del Milan dice che non è necessario intervenire. Pioli spera di recuperare Rebic per la sfida contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Inoltre oltre a Krunic si aspetta anche i rientri di Ibrahimovic e Maignan nel corso delle prossime settimane. Essere al completo sicuramente fa sentire la squadra più forte.

Per quel che riguarda la situazione degli attaccanti, Origi è recuperato, mentre Giroud non appare stanco dalle parole del tecnico emiliano.