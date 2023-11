Lecce-Milan 2-2, step by step o step on foot? Polemiche in Via del mare

Il Milan torna dalla trasferta di Lecce con un solo punto dopo aver sprecato il doppio vantaggio. Punto perso o punto guadagnato? Step by step con l’era dei 3 punti vale poco, ma la verità che lo step on foot lo salva da una sconfitta.

Clamoroso allo stadio Via del Mare di Lecce! Il Milan spreca il doppio vantaggio contro il Lecce, ma alla fine deve ringraziare un pestone. Quante volte abbiamo sentito la teoria dei piccoli passi, step by step. Questa volta il regolamento arbitrale, step on foot, il classico pestone, salva la squadra di mister Pioli.

Un Milan in stile Champions già 35′ del primo tempo si è trovato sul 2-0 contro il Lecce. Il diavolo era infatti andato in vantaggio con Giroud e aveva raddoppiato poi con la bella azione solitaria di Reijnders. Una vittoria, tre punti che avrebbero rilanciato la squadra di Pioli.

Nel secondo tempo il Lecce è entrato in campo con un altro spirito. In pochi minuti, prima Sansone in mischia e poi Banda avevano trovato il pareggio. Un punto che non avrebbe soddisfatto le aspettative del Milan, arrivato in terra pugliese con la voglia di conquistare tre punti. Un pareggio che alla fine invece sta stretto ai padroni di casa.

Lecce-Milan 2-2, diavolo salvato dal Var e dal pestone

Nei minuti di recupero, dopo l’espulsione di Giroud, il Lecce aveva trovato il gol del 3-2! L’attaccante Piccoli infatti dopo aver stoppato il pallone, dai trenta metri, si è girato e calciato con il destro, riuscendo a trovare un bellissimo gol, sorprendendo Maignan all’angolino, facendo esplodere l’intero stadio di Via del Mare.

Una gioia, un sogno strozzato dal VAR. L’arbitro Abisso va al monitor e le immagini mostrano un leggero pestone di Piccoli su Thiaw al momento del contrasto aereo tra i due. Pochi secondi e Abisso torna verso il centro del campo decidendo di annullare il gol.

L’episodio sicuramente farà molto discutere visto che Piccoli pesta il piede di Thiaw mentre ha gli occhi fissi sul pallone e sta tenendo lontano il difensore rossonero con il corpo, non guardando quindi i piedi dell’avversario. Il regolamento però tende a punire quasi sempre il cosiddetto “step on foot” ovvero, appunto, il classico “pestone”.

Lecce-Milan 2-2, presidente Sticchi Damiani: “Rovinata una favola di calcio, Var diabolico”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani è intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky contestando l’utilizzo esasperato della tecnologia: “Il finale è stata una favola, una magia che ci eravamo costruiti con tanta fatica, rovinata da un utilizzo del VAR che sta diventando diabolico.Se si utilizza il VAR per spaccare il capello bisogna farlo non solo nei confronti del Lecce, ma anche delle altre squadre. Usato così diventa un po’ diabolico“.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani continua la polemica e ironicamente afferma :“Il giocatore subisce un mezzo pestone e poi si rialza tranquillamente. Nessun giocatore del Milan si è lamentato del fallo. Da adesso in poi, ogni volta che il Lecce segnerà un goal, cercheremo un pestone. Tanto un pestone si trova sempre. Un pestone non si nega a nessuno”.