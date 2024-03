Lecce, Luca Gotti è il nuovo allenatore

Ufficiale l’arrivo di Luca Gotti sulla panchina del Lecce. La società salentina dopo aver esonerato Roberto D’Aversa ha individuato nell’ex allenatore di Udinese e Spezia, l’uomo giusto per conquistare la permanenza in Serie A. Ecco di seguito il comunicato

Il Lecce ha scelto Luca Gotti dopo la sconfitta interna subita contro una diretta concorrente della salvezza, Hellas Verona. Una decisione presa sia per gli ultimi scarsi risultati, 4 sconfitte e un pareggio sul campo del Frosinone, ma soprattutto per i fatti accaduti nel concitato finale contro gli scaligeri, in cui ha visto protagonista il tecnico Roberto D’Aversa. La testata nei confronti di Henry è stata immediatamente condannata dal presidente Saverio Sticchi Damiani.

In un intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Lecce ha spiegato l’esonero di D’Aversa: “Mi spiace per D’Aversa, ma il mio Lecce ha dei valori. L’esonero era doveroso, anche se doloroso sul piano umano. Ho scelto Gotti, una persona grande spessore culturale, motivato, ora al lavoro per la salvezza”

Lecce, Gotti si presenta: “Avanti con 4-3-3, per una salvezza avvincente”

Luca Gotti ritorna ad allenare in Serie A dopo l’esonero subito nella passata stagione dallo Spezia. Una volta sistemato il contratto con il club ligure con cui era legato fino a giugno 2024, il tecnico rodigino ha deciso di accettare la proposta del direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino.

Corvino in conferenza stampa ha voluto ricordare Roberto D’Aversa, “non è un violento, ma è una gran persona, un professionista che si è sforzato di fare il meglio per il Lecce“, confermando che Gotti è la prima scelta, “il meglio che c’è“.

Alla presentazione, il nuovo tecnico del Lecce, Luca Gotti si è presentato con il suo solito stile, quell’ aplomb inglese che visto il clima di tensione potrebbe davvero servire. Anche il tecnico rodigino ha speso parole di elogio nei confronti di D’Aversa, tra l’altro un suo ex giocatore, “ragazzo di personalità, è una persona col cervello che funziona“, ed ha subito rimarcato il percorso che lo attende per il resto del campionato, “la corsa salvezza non è facile, sarà avvincente, bisogna affrontarla con consapevolezza”.

Gotti ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. Una scelta espressamente voluta dal tecnico, “non vengo per il contratto” . Il Lecce scenderà in campo sabato 16 marzo alle 18:00 contro la Salernitana, continuando lo schema adottato con D’Aversa, anche perché, come ha sottolineato il tecnico rodigino, “il tempo a disposizione è poco, non credo sarebbe saggio inventarsi stravolgimenti concettuali”.

