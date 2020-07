Lecce-Lazio, Diretta tv-streaming e probabili formazioni 7/7/2020

Lecce-Lazio è gara valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Info, probabili formazioni e dove vedere la partita dello stadio “Via del Mare”.

Vincere per tenere viva la speranza: Lecce-Lazio è una delle gare in programma per questa trentunesima giornata di Serie A e mette in palio punti pesanti in ottica lotta salvezza e scudetto. Se i padroni di casa sono attardati di soli due punti dal Genoa impegnato contro il Napoli e quindi, pur uscendo sconfitti dalla partita, potrebbero restare in scia del quartultimo posto, per gli ospiti una sconfitta potrebbe rivelarsi una pietra tombale sulle ambizioni tricolore.

La squadra di Inzaghi è infatti reduce dal pesante KO casalingo contro il Milan che l’ha fatta scivolare a sette punti di distanza dalla Juventus, con appena otto gare rimaste in calendario. Le possibilità di laurearsi campioni d’Italia si sono assottigliate drasticamente, ma come ha fatto intendere lo stesso Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia, la Lazio ha il dovere di provarci fino all’ultimo e insidiare i pluricampioni bianconeri.

Logo della Serie A, fonte pagina “Facebook” ufficiale della medesima competizione

Lecce-Lazio: le ultime sulle formazioni

Come si arriva a quest’importate Lecce-Lazio, incontro valevole per la trentunesima giornata di Serie A? Il Lecce deve fare a meno dell’infortunato Lapadula in attacco e dello squalificato Tachtsidis a centrocampo. In difesa, davanti a Gabriel, dovrebbe agire una linea a quattro composta da Donati, Paz, Meccariello e Calderoni; a centrocampo, cabina di regia affidata a Petriccione con Barak e Mancosu ai lati; in attacco, dietro l’unica punta Babacar, dovrebbero agire Saponara e Falco.

Lazio che ritrova alcuni uomini chiave per quest’importante sfida: rientrano dalle squalifiche Caicedo ed Immobile, mentre vanno verso il recupero anche Milinkovic e Leiva a centrocampo. Sempre in mediana, spazio a destra per Anderson al posto di Lazzari, mentre in difesa, nonostante il rientro di Luiz Felipe, giocherà il solito terzetto formato da Patric, Acerbi e Radu.

Lecce-Lazio: le probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. Allenatore: Liverani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Anderson, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

Dove vedere Lecce-Lazio in diretta tv-streaming

Lecce-Lazio, match valevole per la trentunesima giornata di Serie A, con inizio stasera alle ore 19:30, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), e Sky Sport (201 del satellite). Lo streaming sarà disponibile per tutti gli abbonati attraverso l’app Skygo o, in alternativa, atrraverso la piattaforma Nowtv che permette a tutti gli abbonati, previo l’acquisto del pacchetto sport, di fruire dei contenuti offerti da Sky.

Statistiche e precedenti Lecce-Lazio

Sono quattordici i precedenti tra Lecce e Lazio in terra salentina: guidano il computo i biancocelesti con sette vittorie a fronte delle cinque giallorosse. Due, invece, sono i pareggi. Lazio che ha vinto tutti e tre gli ultimi incontri disputati al “Via del Mare”, l’ultimo datato 10 dicembre 2011, e finito 2-3 per i biancocelesti. Lecce che ha battuto l’ultima volta la Lazio in casa il primo maggio 2005 con il risultato di 5-3.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS