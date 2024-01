Lecce-Juventus, dichiarazioni pre-partita, Allegri “A lecce sempre partite molto brutte, domani non ci saranno né Rabiot né Chiesa.”

Una grande occasione quella di domenica prossima per la Juventus che in caso di vittoria al Via del Mare contro il Lecce potrebbe portarsi in vetta alla classifica in solitaria, sorpassando l’Inter impegnata in Supercoppa. Facendo ciò, gli uomini di Allegri aggiungerebbero ancora più pressione ai nerazzurri nella rincorsa al successo finale.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce: “La squadra sta molto bene, abbiamo fatto un ottimo allenamento ieri, mentre stamattina abbiamo fatto rifinitura. Domani saranno assenti sia Rabiot che Chiesa. Rabiot perché ha avuto un affaticamento al polpaccio e non lo rischieremo, mentre Chiesa ha avuto un riacutizzarsi del trauma contusivo al ginocchio e verrà valutato nei prossimi giorni.”

Il tecnico ha poi continuato: “Giocare a Lecce non è mai facile, vengono fuori partite non belle, difficili e scomode. Il Lecce ha fatto un’ottima partita a Milano contro l’Inter e una buona partita a Roma con la Lazio. È una squadra che crea e che difende molto bene, ma soprattutto nelle ultime quattro gare in casa ha fatto sempre risultati positivi.”

Sugli esterni: “Le gerarchie sugli esterni non sono scontate. Cambiaso martedì ha giocato anche da mezzala è un giocatore che è cresciuto molto e sono contento di questo. È molto valido tecnicamente, ha avuto un periodo non molto bello dopo la tournée estiva, ma adesso è molto importante per noi.”

Sullo scudetto: “Non si deve parlare di nulla, innanzitutto perché bisogna cercare di vincere la partita di domani e farlo non sarà semplice. Noi nelle ultime quattro trasferte abbiamo subito sempre gol e il nostro obiettivo numero uno di domani sarà quello di mantenere la porta imbattuta. Sul nostro campionato noi dobbiamo concentrarci sul fare ancora i punti restanti per la quota Champions e quello resta il nostro obiettivo.”

Su Vlahovic: “Dusan è cresciuto molto, non solo nelle prestazioni sul campo, ma soprattutto come gioca le partite in modo molto più sereno e tranquillo e quello è un ulteriore passo avanti che lui sta facendo per raggiungere la completa maturità.”

Il tecnico livornese ha poi concluso su Yldiz: “Davanti domani sono rimasti in tre, Vlahovic, Milik e Yldiz, quindi due di questi sicuramente ci saranno. Milik sta molto bene, ha fatto tre gol in Coppa Italia e nell’ultima è entrato molto bene. Abbiamo partite molto importanti e indipendentemente da chi gioca quelli che fanno la differenza sono quelli che subentrano dalla panchina.”