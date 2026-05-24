Lecce – Genoa Diretta Streaming Live e Tv 38° Giornata Serie A

Dove vedere Lecce – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 38° Giornata Serie A, Domenica 24 Maggio ore 20:45.

Il Lecce si prepara a vivere una delle partite più importanti della sua stagione quest sera al Via Del Mare davanti ai propri tifosi.

Nell’ultima giornata di Serie A, la squadra salentina ospita il Genoa di Daniele De Rossi già salvo in una sfida dal peso enorme, con in palio la permanenza nel massimo campionato.

Il Lecce arriva all’appuntamento coinvolti in un duello diretto a distanza per evitare il terzultimo posto che costa la retrocessione in Serie B.

La classifica lascia pochissimo margine d’errore: il Lecce è ancora avanti di un solo punto sulla Cremonese nella corsa salvezza ma qualsiasi passo falso potrebbe trasformare l’ultima giornata in una beffa durissima, mettendo fine a un ciclo di quattro anni consecutivi in Serie A.

Il Genoa, invece, si presenta al Via del Mare da quattordicesimo in classifica e senza reali pressioni di risultato. La squadra ligure ha già raggiunto il proprio obiettivo stagionale e giocherà soprattutto per chiudere il campionato con dignità, cercando di riscattare un periodo recente non particolarmente brillante.

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Il Genoa gioca senza pressione ma può essere pericoloso

Il Genoa arriva in Salento senza obiettivi concreti di classifica, ma proprio questa leggerezza può renderlo un avversario insidioso. I rossoblù non hanno l’obbligo del risultato e potranno giocare con maggiore libertà mentale, cercando di chiudere la stagione con una prestazione positiva.

Per il Lecce sarà fondamentale non sottovalutare una squadra che, pur non avendo più nulla da chiedere al campionato, può comunque creare problemi sul piano dell’intensità e della gestione dei momenti della partita. In gare di questo tipo, spesso la differenza la fanno lucidità, equilibrio e capacità di non farsi travolgere dalla paura.

La sfida del Via del Mare mette quindi di fronte due stati d’animo opposti: da una parte il Lecce, costretto a difendere la categoria con tutto il peso della classifica sulle spalle; dall’altra il Genoa, libero da pressioni ma deciso a non recitare il ruolo di semplice comparsa nell’ultima giornata di Serie A.

Probabili Formazioni di Lecce – Genoa:

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Dove vedere Lecce – Genoa in Diretta TV e Streaming:

Lecce – Genoa, in programma Domenica 17 maggio alle ore 20:45 sarà visibile in Diretta TV e in Diretta Streaming sia su DAZN che su Sky.

La partita rientra tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva, offrendo ai tifosi diverse possibilità per seguire una sfida molto importante in chiave salvezza.

📺 Diretta TV

La partita sarà visibile su:

Sky Sport Uno, canale 201

Sky Sport Calcio, canale 202

Sky Sport 4K, canale 213

Zona DAZN, canale 214 di Sky

App DAZN su smart TV

Chi preferisce seguire Lecce – Genoa in televisione potrà farlo tramite l’app dedicata sulle smart TV compatibili, oppure attraverso i canali Sky Sport del satellite.

Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Calcio, canale 202, su Sky Sport 4K, canale 213, e anche su Zona DAZN, canale 214 della piattaforma Sky. Si tratta quindi di una copertura ampia, pensata per permettere agli abbonati di scegliere la modalità più comoda in base al proprio dispositivo e al proprio pacchetto attivo.

📱 Diretta streaming

Lecce – Genoa sarà visibile in Streaming su:

App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV

Sky Go per gli abbonati Sky Sport

NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma

La partita sarà disponibile anche in Diretta Streaming Live tramite app su smartphone, tablet, console, PC e smart TV. Gli abbonati Sky Sport potranno seguire l’incontro anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce una soluzione senza abbonamento tradizionale potrà utilizzare NOW, secondo le modalità previste dalla piattaforma. In questo modo, Sassuolo – Lecce potrà essere vista anche fuori casa, purché si disponga di una connessione stabile e di un account abilitato alla visione dell’evento.

Per quanto riguarda la telecronaca, sul servizio streaming principale la voce del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, invece, il racconto della partita sarà curato da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Come arriva il Lecce:

Per il Lecce questa non è una semplice partita di fine stagione, ma una vera prova di maturità. Davanti al proprio pubblico, i salentini dovranno gestire tensione, responsabilità e pressione psicologica, sapendo che ogni episodio può pesare come un verdetto definitivo.

La posizione di classifica obbliga la squadra di casa a mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. Un risultato positivo potrebbe valere la salvezza, mentre una sconfitta rischierebbe di aprire la porta allo scenario peggiore, soprattutto se dagli altri campi dovessero arrivare notizie sfavorevoli.

Il sostegno del Via del Mare può diventare un fattore determinante. In una gara così delicata, l’ambiente casalingo potrebbe dare al Lecce quella spinta emotiva necessaria per affrontare un match che vale molto più dei tre punti

Come arriva il Genoa: