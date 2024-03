Lecce, ufficiale l’esonero di Roberto D’Aversa, tra i potenziali sostituti ci sono Moriero e Semplici.

Lecce esonerato Roberto D’Aversa

È arrivata la decisione ufficiale, Roberto D’Aversa è stato sollevato dall’incarico di tecnico del Lecce, la notizia era già nell’aria dopo che il Lecce nella giornata di ieri aveva incassato il quarto KO nelle ultime 5 gare disputate. I gialloblù nelle ultime uscite avevano dato la sensazione di aver perso totalmente la bussola, così come testimoniato anche dal dato dell’unico gol fatto nelle ultime 6 gare.

Ad aggravare ancora di più la situazione però è che la rosa del Lecce non è apparsa l’unica ad essere in confusione, negli istanti finali dello scontro diretto casalingo contro il Verona perso per 0-1, Roberto D’Aversa aveva perso totalmente le staffe riservando una testata all’attaccante degli scaligeri. Un comportamento che non poteva passare inosservato ai vertici della dirigenza leccese e che, unito allo score negativo delle ultime uscite, ha portato quest’ultima alla decisione dell’esonero del tecnico originario di Stoccarda.

D’ora in avanti inizierà il vero e proprio casting avviato dalla dirigenza pugliese per nominare il successore di D’Aversa. La nomina però dovrà essere molto accurata vista l’attuale situazione di classifica del Lecce, il quale è fermo al 14° posto con solamente un punto di divario dalla zona retrocessione.

Chi sarà il sostituto?

Proprio in virtù della posizione in classifica, i due nomi in pole per la panchina del Lecce sono quelli di Francesco Moriero e Leonardo Semplici. Nel primo caso non si andrebbe incontro a nessun ribaltone tattico con la continuazione di un 4-3-3 dove potrebbero trovare molto più spazio giocatori come Dorgu e Piccoli, anche se continueranno i loro rispettivi ballottaggi con Gallo e Kristovic.

Nel secondo caso, invece, la scelta potrebbe essere dettata dal puntare su un tecnico cha abbia già acquisito molta esperienza nello stare sotto pressione in classifica anche se questo dovesse portare ad un eventuale cambio tattico con un passaggio alla difesa a 3.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.