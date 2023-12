Video Gol Highlights Lecce-Bologna 1-1 e Sintesi 03-12-2023

Video Gol e Highlights di Lecce – Bologna 1-1 , 14° giornata Serie A 2023/24: prima Lykogiannis su punizione, poi Piccoli su rigore per il pareggio finale!

Un punto che fa mordere le mani maggiormente ai felsinei che avrebbero avuto l’opportunità di salire momentaneamente al quarto posto a pari del Napoli

Il Lecce, invece, sorride visto che è un altro tassello utile a raggiungere la salvezza, senza ulteriori patemi d’animo.

Orbita, il pallone ufficiale lanciato da Puma per la stagione 2023/2024/Stadiosport.it

Sintesi Lecce-Bologna 1-1 :

Match che vede i padroni di casa colpire subito forte, con l’incursione di Dorgu al terzo minuto su cross di Strefezza. L’esterno difensivo giallorosso colpisce al volo di mancino su un pallone proveniente da calcio d’angolo e costringe Skorupski ad un grande intervento!

Al decimo minuto ancora Strefezza si ripete battendo un calcio di punizione verso il centro, Krstovic che colpisce di testa ma Van Hooijdonk devia in angolo!

Dopo il quarto d’ora si vanno vedere in avanti gli ospiti con Van Hoojdonk che prova una conclusione di prima intenzione dal limite dell’area con sfera che termina abbondantemente sul fondo.

A metà della prima frazione bordata calciata da Gonzalez per i giallorossi, ma il suo tentativo forte è centrale, bloccato senza difficoltà da Skorupski!

Poco dopo la mezz’ora Banda effettua una bella azione sulla fascia, si accentra, tira un cross sul secondo palo. Kristiansen sembra proteggere la sfera con tranquillità, ma non si accorge dell’arrivo di Gonzalez che lo anticipa e spedisce la palla sul fondo di poco!

Cinque minuti più tardi lo stesso Barda riceve un passaggio da Ramadani, vince il corpo a corpo, rientra sul destro e manda la palla addosso a Skorupski

Dopo una lunga pressione dei padroni di casa, si fanno rivedere gli ospiti in avanti. Ferguson prova una conclusione mancina che viene rimpallata dalla difesa. Un minuto dopo il portiere leccese deve dire no a Ndoye che è entrato in area, ha concluso con il destro verso la porta trovando un attento Falcone alla respinta!

Il primo tempo che termina con un crescendo degli ospiti. Ripresa che inizia dove è terminato il primo tempo, con Van Hoojdonk che si rende pericoloso con una conclusione di mancino di pochissimo a lato!

Dopo il quarto d’ora Ndoye spinge sulla destra, serve al limite Ferguson che prova di prima intenzione, ma Baschirotto che si fa trovare pronto sulla traiettoria, deviando in angolo.

Al ventitreesimo minuto occasione d’oro per i giallorossi! Ramadani colpisce da fuori con il collo esterno e manda di poco la sfera alta sopra l’incrocio!

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Lykogiannis prova a colpire con una punizione perfetta e manda la sfera sotto l’incrocio dei pali di destra!

Lo stesso Lykogiannis si divora il raddoppio tre minuti più tardi. Fa tutto bene Ndoye, va via ad una trattenuta, poi inventa un filtrante verso lo stesso Lykogiannis che deve concludere in porta ma calcia in maniera errata sul fondo!

Alla mezz’ora occasione colossale per gli ospiti. Ndoye si trova a tu per tu con il portiere avversario, ma viene anticipato. Sulla ribattuta arriva Ferguson che non riesce a ribadire in rete!

Verso la fine del tempo regolamentare ripartenza dei rossoblu con Urbański, il quale riceve la sfera e la calcia in porta, ma trova Falcone bravo a respingere!

PAREGGIO DEL LECCE! Al sesto minuto di recupero su un calcio d’angolo anche Falcone si precipita verso al porta. Il numero uno leccese viene steso in area da Calafiori e l’arbitro concede il penalty. Sul dischetto va Piccoli, il quale con freddezza batte Skorupski!

L’arbitro fischia poi la fine del match

Highlights e Video Gol di Lecce-Bologna 1–1 :

Tabellino di Lecce-Bologna 1–1 :

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani (77′ st Rafia), Oudin (63′ st Blin); Strefezza (77′ st Almqvist), Krstovic (57′ st Piccoli), Banda (63′ st Sansone). All. D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Fabbian (58′ st Moro), Aebischer (58′ st Freuler); Ndoye (85′ st Urbanski), Ferguson, Saelemaekers (58′ st Zirkzee) ; Van Hoojdonk (58′ st Likogiannis). All. Thiago Motta

Arbitro: Doveri (Pisa)

Marcatori: 68′ st Lykogiannis (B), 100′ st Piccoli (L)

Assist:

Ammoniti: Ramadani (L), Kristiansen (B), Pongrancic (L), Sansone (L),Lykogiannis (B)

Espulsioni: –