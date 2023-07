Le scommesse sportive soprattutto online continuano a crescere +23% nei primi sei mesi del 2023

I siti scommesse sportive continuano la loro scalata alle classifiche di gradimento per quanto riguarda le piattaforme web legate al gioco e all’intrattenimento legale. Le scommesse sportive calcio sono ovviamente quelle più cliccate e non poteva essere altrimenti nel nostro paese. E ovviamente i match di Reggina e Messina, nella zona dello stretto sono state gettonatissime anche in questi primi 6 mesi del 2023.

Il fatturato delle scommesse online di questo primo semestre è legato all’exploit delle italiane nelle coppe europee?

Le scommesse sportive Italia avevano chiuso un 2022 da urlo grazie all’anomalo Mondiale invernale giocato in Qatar e vinto dall’Argentina in finale contro la Francia. Ma chi si aspettava un inizio di 2023 in sordina per il settore delle scommesse sportive, ha dovuto ricredersi visto che i numeri del primo semestre parlano chiaro con un incremento del 23% sulla spesa dei giocatori. Nello specifico sono state le scommesse sportive online ancora una volta a trainare il comparto per un betting che ormai è sempre più presente sul web e meno in agenzia.

Le scommesse online dei primi mesi del 2023 hanno visto tantissime sorprese, in primis la vittoria inattesa se si considerano le previsioni di inizio stagione del Napoli in campionato. Ma anche le prestazioni super di Inter, Roma e Fiorentina in Champions League, Europa League e Conference hanno permesso alle scommesse online di vivere una stagione che rischia davvero di essere irripetibile per molto tempo. Questo a riprova che spesso il successo annuale delle scommesse dipende molto dai risultati delle squadre più famose e popolari.

Cosa aspettarsi dal mondo delle scommesse nella seconda parte di 2023?

Oggi come oggi cosa offre chi ritiene di essere il miglior sito scommesse sportive? Un appellativo di cui ovviamente possono fregiarsi solo pochissimi portali di scommesse sportive ,ovvero solo quelli che riescono ad avere le quote migliori e il palinsesto più completo. Chi gioca su queste piattaforme e app mobile di scommesse sportive sa che anche la seconda parte di 2023 promette grandi cose. Ad agosto ci sarà la ripresa in toto delle scommesse sport sui principali campionati come Serie A e Serie B in attesa di conoscere il destino della Reggina e Serie C col Messina.

Ma le scommesse sportive Italia ovviamente non sono incentrate solamente sul mondo del pallone. Gli appassionati di scommesse sportive sanno che aprendo il proprio bookmaker di fiducia possono trovare tantissime discipline sulle quali fare pronostici. Dalle scommesse sportive online sul tennis a quelle sul basket, passando per il volley , hockey e rugby ma anche Formula 1, Motogp, ciclismo e molto altro. Le scommesse online infatti ogni anno vedono ampliare sempre più la loro offerta con bet su sport sempre nuovi e di nicchia,

In conclusione possiamo dire che un mondo così all’avanguardia e sempre alla ricerca del miglioramento com’è quello dei siti di scommesse sportive è destinato a dominare le classifiche di gradimento ancora per decenni.