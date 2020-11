Lazio-Zenit Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 24-11-2020

Lazio-Zenit, gara valevole per il quarto turno del gruppo F di Champions League in programma martedì 24 novembre 2020 (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma

Allo Stadio Olimpico di Roma si affronteranno Lazio e Zenit per il quarto turno del gruppo F di Champions League (martedì 24 novembre ore 21:00).

Gara fondamentale quella con lo Zenit per i ragazzi di Simone Inzaghi che, con una prestazione positiva e 3 punti in tasca, farebbero lievitare notevolmente le possibilità di qualificazione agli ottavi. Percorso sin qui positivo e convincente quello della Lazio.

Vittoria all’esordio in casa contro i quotatissimi gialloneri del Borussia Dortmund; un punto strappato con orgoglio e grande dose di sacrificio in Belgio contro il Club Brugge alla seconda giornata, per poi pareggiare l’ultima gara del girone d’andata in Russia contro lo Zenit.

I biancocelesti attraversano un buon periodo di forma, grazie anche ai ritorni dei giocatori fermati nei giorni scorsi per la positività al Covid. Squadra ormai quasi al completo.

Reduce dalla vittoria contro il Crotone in campionato, ora la Lazio è attesa dall’importante gara europea contro lo Zenit. Una vittoria martedì per assaporare il gusto di un passaggio del turno a portata di mano.

Partita da dentro o fuori per i ragazzi di Semak. Non ci giriamo intorno. Un punto in tre partite nel girone di Champions, ora lo Zenit non si può più permettere di fare troppi calcoli.

Serve una vittoria per sperare ancora nel passaggio del turno. Pesa come un macigno la sconfitta in casa contro il Club Brugge nella prima gara, con il secondo gol dei belgi subito allo scadere.

Reduce dal pareggio esterno contro il Grozny in campionato, Semak confida in una prestazione di carattere dei suoi contro la Lazio per non dover salutare in anticipo la campagna europea.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Zenit

In casa biancoceleste ormai recuperati Strakosha e Immobile. Quest’ultimo è tornato in campo nella scorsa gara di campionato contro il Crotone e si è presentato a modo suo: gol e solita imprescindibile presenza in campo. Out ancora Milinkovic.

Nel 3-5-2 di Inzaghi tornerà dunque Strakosha in porta; Hoedt dovrebbe occupare la posizione centrale in difesa con ai lati Acerbi e Radu. Sulle fasce Lazzari e Marusic, Lucas Leiva regista avrà a fianco Akpa–Akpro e il mago Luis Alberto. In attacco bomber Immobile con l’argentino Correa.

Semak dovrebbe riproporre un 4-3-3. In porta Kerzhakov. Difesa a 4 con Karavaev e Douglas Santos esterni, Lovren e Rakitskiy centrali.

Il colombiano Barrios agirà davanti alla difesa e avrà ai suoi lati Zirkhov e Ozdoev. In avanti la torre Dzyuba sarà sostenuto da Kuzyaev ed Erokhin.

Probabili formazioni di Lazio-Zenit

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Hoedt, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. All. Semak

Come vedere Lazio-Zenit in Diretta TV e Streaming

Lazio-Zenit, gara valevole per il quarto turno del gruppo F di Champions League in programma martedì 24 novembre 2020 (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

La partita, inoltre, sarà trasmessa in chiaro anche su Canale 5. Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet.

Infine, la gara potrà essere seguita in streaming anche su Now TV, tramite uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web, oppure su Mediaset Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Zenit

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Zenit in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Lazio-Zenit

Un precedente in gare ufficiali tra Lazio e Zenit, ovvero la gara d’andata di questo girone di Champions League. Alla Gazprom Arena è finita 1-1. All’iniziale vantaggio dei russi firmato da Erokhin (32′ p.t.) ha risposto all’82’ Felipe Caicedo.

