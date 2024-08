Video Gol Highlights Lazio-Venezia 3-1 : Sintesi 18-8-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Venezia 3-1, 1° Giornata Serie A: prima Andersen per gli ospiti, poi Castellanos, Zaccagni e un’autorete di Altare portano i tre punti ai biancocelesti.

Primi tre punti per i biancocelesti, con un prestazione che si è vista a sprazzi, ma è servita per ottenere i primi tre punti per i di questa stagione. Venezia che parte con il piede sbagliato, ma che ha dimostrato di potersela giocare con le formazioni di Serie A

Lazio-Venezia, 1° giornata di Serie A

Sintesi di Lazio-Venezia 3-1

Partita che inizia con le due squadre pronte a colpire.

RETE DEL VENEZIA! Al quarto minuto gli ospiti vanno in vantaggio con una conclusione di Andersen, il quale dopo essersi fatto strada in area arriva alla conclusione precisa sulla destra!

PAREGGIO DELLA LAZIO! Errore di Svoboda, il pallone viene riconquistato da Castellanos, il quale arriva davanti al portiere e lo fulmina con una conclusione nell’angolo di sinistra!

Da questo momento i biancocelesti attaccano maggiormente l’area di rigore avversaria. Al quarto d’ora Castellanos stacca di testa, mirando all’angolino basso di sinistra. Il portiere ospite riesce a deviare la sfera.

Poco dopo la metà del primo tempo Mattia Zaccagni effettua un tiro a giro, deviato da un difensore ospite in calcio d’angolo.

Quando da poco si è superata la mezz’ora di gioco, Zampano prova una conclusione, dopo aver superato un difensore, ma la sfera esce di un soffio sulla destra!

Noslin crossa per Castellanos al centro dell’area, l’attaccante biancoceleste va vicino alla rete sfiorando il palo sulla destra.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Calcio di rigore concesso ai biancocelesti per fallo su Castellanos, bravo ad anticipare un difensore avversario, su cross proveniente dalla destra di Noslin. Dal dischetto va il capitano Zaccagni che segna in posizione abbastanza centrale!

Quando è ormai vicino lo scoccare il termine del primo tempo, un’azione partita da destra con una conclusione di Dele- Bashiru, con pallone che viene recuperato da Zaccagni sul lato opposto. Quest’ultimo serve Marusic appostato nel vertice dell’area, che fa partire una conclusione che trova Joronen bravo a mettere in angolo!

Ripresa che inizia con i padroni di casa in avanti. Lazzari crossa al centro verso Castellanos, anticipato all’ultimo da Altare. Al decimo minuto un destro di Castellanos che, dal limite, trova una deviazione la quale fa impennare il pallone. Joronen tocca la sfera, la devia giusto per farla finire sulla traversa!

Due minuti più tardi vicino al pareggio la formazione ospite. Haps effettua uno scambio con Ellertsson, il quale restituisce la sfera al primo, che decide di calciare con il piede meno forte e spedendo incredibilmente la sfera fuori da posizione ravvicinata!

All’ottantesimo minuto occasione clamorosa per gli ospiti, ma Haps una volta giunto davanti al portiere calcia debole davanti a quest’ultimo e gli permette di bloccare la sfera.

TRIS DELLA LAZIO! Su cross di Lazzari trovato splendidamete di Guendouzi, Altare per anticipare i giocatori biancocelesti mette nella propria porta!

A cinque minuti dal termine, Castellanos prova una conclusione, ma trova il palo di destra a negargli la rete! Ad un minuto, sempre per i biancocelesti, Tchaouna ha colpito di testa un cross calciato dalla fascia, ma la sua conclusione termina fuori.

Al secondo minuto di recupero, un colpo di testa di Altare, con sfera deviata da Romagnoli che, per poco non mette in difficoltà Provedel. Il portiere biancoceleste, però, è bravo a deviare in angolo!

Finisce la partita, biancocelesti che si aggiudicano i primi tre punti della stagione.

Highlights e Video Gol di Lazio-Venezia 3-1

Tabellino di Lazio-Venezia 3-1

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (87′ st Gaetano Castrovilli), Rovella (65′ Vecino), Dele-Bashiru; Noslin (77′ Isaksen), Castellanos (88′ Pedro) , Zaccagni (77′ st Tchaouna). All. Baroni

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado (53′ Ridgeciano Haps) Andersen (86′ Nunzio Lella), Duncan, Zampano; Oristanio (54′ Nicholas Pierini), Ellertsson (70′ Domen Crnigoj); Gytkjaer (86′ Antonio Raimondo). All. Di Francesco

ARBITRO: Paride Tremolada

GOL: 4′ Andersen, 11′ Castellanos, 44′ Zaccagni, 81′ aut. Altare

ASSIST: 11′ Ellertsson

AMMONITI: 32′ Richie Sagrado per un tackle nei confronti dell’avversario, 52′ Castellanos spinge Sagrado da dietro, 72′ Haps viene punito con un cartellino giallo per proteste

