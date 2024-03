Video Highlights Lazio-Udinese 1-2 : Sintesi 11-03-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Udinese 1-2, 28° giornata di Serie A: Lucca e Zarraga mandano in estasi i bianconeri, in mezzo il momentaneo pareggio dovuto all’autorete di Giannetti

Vittoria preziosissima per gli ospiti che salgono a 27 punti, si allontanano di tre lunghezze dalla zona retrocessione. Biancocelesti che rimangono a quota 40, ormai lontani anche da un posto in Europa. La loro stagione si sta concludendo in maniera assolutamente anonima!

Lazio-Udinese, 28° giornata di Serie A

Sintesi di Lazio-Udinese 1-2 :

Partita che i padroni di casa giocano subito con propositività ed entusiasmo. Già al quarto minuto di gioco vanno vicini al vantaggio con il palo colpito da Zaccagni. L’azione è partita da Luis Alberto, il quale ruba palla ad un disattento Lovric e serve l’esterno italiano. Quest’ultimo con un tiro a giro dal limite colpisce il palo situato alla sinistra dell’estermo difensore bianconero!

Quindi al decimo Luis Alberto si mette in proprio e fa partire una conclusione rasoterra che sibila il palo. Verso la mezz’ora di gioco Zaccagni manda alto un cross preciso e basso di Felipe Anderson!

Gli ospiti si fanno vedere poco dopo il trentesimo minuto, con Lovric che prova un destro al volo da fuori area, con Provedel che in bagher salva.

Quando ci avviciniamo al quarantesimo minuto di gioco vicini alla marcatura gli ospiti! Pereyra effettua una giocata per Kamara, il quale prova una conclusione in scivolata ma trova Provedel a salvare come può!

Con quest’ultima occasione termina la prima frazione sul punteggio di 0-0.

Ripresa che inizia in maniera spumeggiante e ricca di colpi di scena!

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Thauvin crossa al centro, pallone che termina dalle parti di Kamara, il quale stoppa e prova a concludere con il mancino. Sulla traiettoria giunge Lucca che devia la traiettoria in rete!

PAREGGIO DELLA LAZIO! Zaccagni vola via sulla fascia di sinistra, effettua il cross da fondo campo, ma sulla traiettoria c’è la deviazione sfortunata di Giannetti che infila la sfera nella propria porta!

DI NUOVO AVANTI L’UDINESE! Lovric difende un pallone in area, questo viene consegnato a Thauvin, il quale vede e serve l’accorrente Zarraga. Il centrocampista spagnolo è bravo a colpire la sfera di piatto e a mandarla nell’angolo senza lasciare scampo a Provedel!

Verso il quarto d’ora occasione importante costruita dai biancocelesti. Isaksen serve in profondità Lazzari, il quale calcia addosso ad Okoye! Un minuto più tardi è Immobile che ci prova su azione da calcio d’angolo, con pallone bloccato dal numero uno bianconero!

Quindi, quando ci avviciniamo a metà della ripresa, Kamada prova la conclusione dal limite con il destro, ma la sfera termina a lato alla destra del portiere bianconero!

Padroni di casa in avanti alla ricerca della rete. Quando mancano cinque minuti al termine Gila crossa al centro per Vecino, il quale ci prova con un tacco volante, ma la sfera viene bloccata da Okoye.

Pressione di Lucca su Provedel, il quale sbaglia l’appoggio. Interviene, però, Romagnoli che salva tutto!

Dopo dodici minuti di recupero, in cui c’è stata l’espulsione di Perez per gli ospiti, la partita termina con il successo dei friulani!

Highlights e Video Gol di Lazio-Udinese 1-2 :

Tabellino di Lazio-Udinese 1-2 :

LAZIO (4-3-3): Provedel (99′ st Sepe); Hysaj, Romagnoli, Gila, Lazzari; Luis Alberto (81′ st Pedro), Cataldi (60′ st Kamada), Vecino; Zaccagni, Immobile (60′ st Castellanos), Felipe Anderson (46′ st Isaksen): All.: Sarri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira (76′ st Bijol), Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero (74′ st Samardzic), Kamara (74′ st Zemura); Thauvin (91′ st Davis), Lucca. All. Cioffi

Arbitro : Gianluca Aureliano (Bologna)

Ammoniti: Perez (U), Felipe Anderson (L), Romagnoli (L), Okoye (U), Bijol (U), Lucca (U), Pereyra (U), Samardzic (U), Vecino (L)

Espulsione: Perez (U)

