Lazio – Torino Diretta Tv e Streaming Live Serie A

Dove vedere Lazio – Torino in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Sabato 4 Ottobre ore 15:00.

Allo Stadio Olimpico andrà in scena sabato una sfida dal sapore di riscatto: Lazio e Torino, due squadre che finora non sono riuscite a rispettare le aspettative di inizio stagione, si affrontano per tornare a sorridere in Serie A.

Entrambe le formazioni si trovano ancora nella parte bassa della classifica, lontane dalle posizioni europee che rappresentavano l’obiettivo principale. I biancocelesti, però, arrivano con un po’ più di fiducia dopo la vittoria ottenuta lunedì scorso, un successo fondamentale che ha interrotto una fase negativa e restituito entusiasmo all’ambiente capitolino.

Per il Torino di Baroni sarà una trasferta complicata, ma anche un’occasione per invertire il trend e dimostrare di poter competere con una rivale diretta. L’equilibrio, la solidità difensiva e la gestione dei momenti chiave saranno determinanti in una gara che promette intensità e tensione fino all’ultimo minuto.

Formazioni Ufficiali di Lazio – Torino:

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.

Dove vedere Lazio – Torino in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lazio – Torino Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lazio – Torino di Sabato 4 Ottobre ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lazio – Torino su DAZN sarà a cura di Dario Mastroianni affiancato da Christian Brocchi come seconda voce.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Lazio:

Nonostante una vera emergenza a centrocampo tra infortuni e squalifiche, la Lazio ha finalmente ritrovato la vittoria lontano dall’Olimpico superando il Genoa 3-0 nel turno infrasettimanale. Una prestazione convincente che ha rilanciato la squadra di Maurizio Sarri, portandola al 12º posto in classifica con 6 punti.

Protagonisti assoluti Matteo Cancellieri e Valentin Castellanos, entrambi a segno nel primo tempo, mentre nella ripresa è arrivata anche la firma del capitano Mattia Zaccagni, autore del gol del definitivo 3-0. Un successo netto che ha interrotto un periodo difficile, segnato dalle sconfitte di misura contro il Sassuolo e soprattutto nel Derby della Capitale contro la Roma.

Bloccata dal blocco del mercato che ha impedito nuovi innesti, la Lazio ha dovuto fare di necessità virtù, affidandosi alla duttilità di alcuni elementi per sopperire alle numerose assenze. Sarri spera ora di recuperare almeno uno o due centrocampisti in vista del match di sabato, fondamentale per dare continuità ai progressi mostrati a Marassi.

I precedenti sorridono ai biancocelesti: quattro risultati utili consecutivi contro il Torino, con tre vittorie e otto gol segnati. Un trend positivo che la Lazio vorrà prolungare davanti ai propri tifosi per avvicinarsi definitivamente alla parte sinistra della classifica e rimettere in moto le ambizioni europee.

Come arriva il Torino:

L’ultimo precedente tra Lazio e Torino, risalente a marzo, si era concluso con un pareggio per 1-1 all’Olimpico, ma da allora i Granata hanno faticato a ritrovare continuità. Dopo la fine del ciclo di Paolo Vanoli, il nuovo tecnico Marco Baroni – esonerato proprio dalla Lazio la scorsa stagione nonostante il settimo posto finale – sta vivendo un avvio complicato sulla panchina del Toro.

Lunedì è arrivata una sconfitta per 2-1 contro il Parma, nonostante un possesso palla superiore e una discreta mole di gioco. Il risultato, però, conferma le difficoltà dei piemontesi, ora 15º in classifica con soli 4 punti, frutto di una sola vittoria nelle prime giornate. La difesa è uno dei punti critici: due gol subiti di media a partita, mentre l’attacco non riesce a decollare, con appena quattro reti segnate in sette gare ufficiali.

L’unico spiraglio positivo è arrivato dalla Coppa Italia, dove il Torino ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale, ma in campionato serve una reazione immediata. Baroni torna dunque nella capitale con il doppio obiettivo di rilanciare la propria squadra e riscattarsi personalmente contro il club che lo ha esonerato pochi mesi fa.

Curiosamente, i Granata erano riusciti a battere la Roma proprio all’Olimpico lo scorso mese, un segnale che lascia aperta la speranza di poter replicare l’impresa anche contro l’altra squadra della città. Tuttavia, servirà una prestazione solida e cinica per uscire con punti da un campo dove la Lazio è in crescita e pronta a confermare i progressi mostrati a Genova.

Pronostico Lazio-Torino:

Dopo il netto successo per 3-0 sul Genoa, ottenuto nonostante le numerose assenze a centrocampo, la Lazio di Maurizio Sarri punta a dare continuità al proprio momento positivo e può centrare un nuovo successo all’Olimpico. La squadra biancoceleste ha ritrovato solidità, ritmo e una buona efficacia in avanti, grazie a un tridente offensivo che resta tra i più pericolosi del campionato.

Il Torino, invece, continua a faticare sia in termini di risultati che di incisività sotto porta. L’avvio di stagione altalenante e le difficoltà realizzative rendono complicato pensare a un colpo esterno contro una Lazio in ripresa e desiderosa di risalire la classifica.

Ci aspettiamo una partita equilibrata ma con i padroni di casa più concreti nei momenti chiave: Lazio favorita per una vittoria di misura, spinta dalla qualità dei suoi attaccanti e dal fattore campo.

Pronostico: Lazio 1-0 Torino

