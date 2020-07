Lazio-Sassuolo Diretta TV-Streaming-Probabili formazioni 11-7-2020

La Lazio cerca la vittoria del riscatto in casa contro il Sassuolo, per ritrovare il morale e lasciare aperta la corsa allo scudetto. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Inzaghi riproporrà la coppia Immobile-Caicedo, mentre tra i neroverdi tornerà titolare Boga. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming.

E’ tutto pronto per la sfida di domani tra Lazio e Sassuolo, che vale molto per la classifica di entrambe, ma soprattutto per quella della Lazio, che non vuole abbandonare la corsa all scudetto, nonostante sia tutto molto difficile.

Ultime sulle formazioni di Lazio-Sassuolo:

Simone Inzaghi ci crede ancora nello scudetto, e per questo proporrà domani contro il Sassuolo la formazione tipo, al netto delle assenze, costituite da Correa, Marusic e capitan Lulic, oltre allo squalificato Patric. Il modulo sarà il solito 3-5-2, con Strakosha a difendere i pali e il trio Bastos-Acerbi-Radu in difesa. A presidiare le fasce in mezzo al campo ci saranno Lazzari e Lukaku, con Luis Alberto, Milinkovic e Parolo al centro. In attacco Immobile sarà affiancato da Caicedo.

Pochi dubbi di formazione per Roberto De Zerbi, con Boga che si riprenderà il suo posto in attacco e l’assenza di Defrel, insieme a quelle di Obiang e Romagna. Lo schema adottato dal tecnico bresciano sarà il collaudato 4-2-3-1. Consigli in porta sarà protetto dalla linea difensiva a quattro dove troveranno posto Maldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. In mezzo il duo Magnanelli-Locatelli, con Berardi, Boga e Djuricic supporteranno l’unica punta, che sarà Ciccio Caputo.

Probabili formazioni Lazio-Sassuolo:

Lazio(3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo, Lukaku; Immobile, Caicedo.

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Maldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio: Locatelli, Magnanelli; Boga, Berardi, Djuricic; Caputo.

Come vedere Lazio-Sassuolo in Diretta TV e in Streaming:

Il match tra Lazio e Sassuolo,che si giocherà domani alle ore 17.15 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Sky Sport Serie A sui canali 202 e 249 del satellite, mentre sui canali 473 e 483 sarà presente su digitale terrestre. La partita si potrà seguire inoltre, su Sky Sport, canale 252.

Precedenti e statistiche Lazio-Sassuolo:

Sono 13 i precedenti giocati in serie A tra Lazio e Sassuolo, con i biancoazzurri nettamente in vantaggio con 8 successi, a fronte di 3 vittorie emiliane e due pari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS