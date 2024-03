Lazio, Sarri si è dimesso

Clamoroso alla Lazio. Il tecnico toscano Maurizio Sarri si è dimesso. Dopo la sconfitta casalinga nel posticipo della 28ª giornata contro l’Udinese per 2-1, la quarta di fila tra campionato e Champions League, l’allenatore biancoceleste ha presentato le dimissioni.

Il comandante Sarri si è dimesso, questo quello che riporta la testata giornalistica di Dazn.

Al momento in casa Lazio regna il silenzio assoluto, nessun comunicato e nessuna scelta anche per il futuro. Ricordiamo che la società biancoceleste in questo momento è nona in classifica con 40 punti, a -4 dal settimo posto occupato dal Napoli. Dopo l’uscita dalla Champions League, l’obiettivo di ritornare in Europa, oltre al campionato, passa anche e soprattutto dalla Coppa Italia, con la semifinale prevista il 2 aprile contro la Juventus.

