Lazio-Roma, le dichiarazioni pre partita di Paulo Fonseca: “Noi ambiziosi, ma domani serve continuità”

Il tecnico portoghese prepara il derby contro la Lazio con la ferma convinzione di volere i 3 punti e regalare una gioia alla sponda giallorossa della città.

La conferenza stampa del pre-partita più delicato della stagione giallorossa, ha evidenziato che Fonseca e la sua Roma non hanno intenzione di fermare la propria corsa contro i rivali storici e che il derby della capitale sarà il banco di prova giusto per misurare il proprio livello in campo nazionale.

La partita più attesa da qualsiasi tifoso giallorosso è, assolutamente, da non sbagliare e per questo la maggior parte delle domande fatte al mister sono sulla preparazione atletica dei suoi ragazzi e sulla necessità di vedere una Roma concreta in tutti i 90 minuti e non solo a tratti.

La partita contro l’Inter ha evidenziato nuovamente il problema dei ragazzi di Fonseca, di essere incisivi in tutto l’arco della partita: contro i neroazzurri si sono visti 70 minuti di grande livello, ma i 20 minuti di “non gioco” hanno vanificato tutto, permettendo all’Inter di segnare due gol.

Per la prima volta, Fonseca fa pretattica dicendo di non avere problemi di scelta di formazione ma, allo stesso tempo, non ha voluto svelare nessuna delle sue pedine titolari. Le uniche indicazioni sono arrivate su Pedro che sembra quasi del tutto ristabilito e domani sarà convocato.

Fonseca non ha mai vinto un derby (ma, come ha voluto precisare, non l’ha nemmeno mai perso) e per questo ci tiene a rimarcare l’elemento fondamentale che domani dovrà essere presente: l’aggressività.

Una Roma autoritaria e convinta dei propri mezzi, pronta a poter sovrastare una squadra dall’enorme qualità tecnica e offensiva come la Lazio. Le aspettative sono alte e Fonseca, mai come questa volta, farà i suoi ragionamenti nel silenzio più totale.

Il mister ha anche parlato della conferenza stampa di Tiago Pinto in cui ha professato l’enorme ambizione del club. Fonseca si allinea alle parole di Pinto e conferma che il progetto che tutto lo staff ha in mente è di grande ambizione e valore. Ambizione che dovrà manifestarsi già domani.

