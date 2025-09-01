Lazio ritrova vittoria e spettacolo: Sarri promuove la squadra dopo il poker al Verona

Sarri - Stadiosport.it

La Lazio torna a vincere davanti al proprio pubblico dopo quasi sette mesi e lo fa in grande stile: 4-0 contro l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico. Un successo netto che ridà fiducia alla squadra di Maurizio Sarri dopo la sconfitta all’esordio stagionale contro il Como di Cesc Fàbregas.

Sarri elogia l’atteggiamento della squadra

Parlando ai microfoni della stampa, con dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb, Sarri ha sottolineato la crescita della squadra:

“È stata una prestazione completamente diversa, spinta dalla voglia di riscattarci. Siamo stati motivati dal nostro scarso rendimento in casa e dalla brutta figura contro il Como”.

Nonostante il poker inflitto al Verona, il tecnico biancoceleste invita alla prudenza:

“C’è ancora tanto lavoro da fare, ma sono contento che dopo la sconfitta all’esordio la squadra non abbia creato drammi”.

La “rabona” di Castellanos incanta l’Olimpico

Uno dei momenti più spettacolari del match è stato l’assist di Taty Castellanos per il gol di Mattia Zaccagni: una rabona che ha entusiasmato tifosi e compagni. Sarri ha voluto elogiare la prestazione dell’attaccante argentino:

“Mi aspetto qualche gol in più da lui, soprattutto sulle palle vaganti in area. Segna solo gol belli, ma deve segnare di più perché ne ha le qualità. L’assist di rabona è roba seria. Sta crescendo di condizione e tra un paio di mesi potremmo avere il miglior Castellanos”.

Castellanos ha siglato anche una rete personale nella goleada, confermando i segnali positivi di crescita.

Rovella, Provstgaard e Noslin: le altre impressioni di Sarri

Non solo Castellanos: Sarri ha avuto parole di elogio anche per altri protagonisti del match. Su Nicolò Rovella, il tecnico ha dichiarato:

“È affamato e voglioso, ma sarò pienamente soddisfatto quando farà quello che ha fatto stasera con un tocco in meno”.

Molto positivo anche il giudizio su Oliver Provstgaard, giovane difensore danese:

“È un ragazzo intelligente, ha tutte le caratteristiche per arrivare in Premier League”.

Più complessa, invece, la valutazione di Noslin, arrivato in estate:

“Sto ancora cercando di capire qual è il suo ruolo ideale, se da esterno o da seconda punta. Ma ha un ottimo atteggiamento e questo mi piace”.

La Lazio ritrova fiducia

Con questa vittoria netta, la Lazio si rimette in carreggiata dopo un avvio complicato. La prestazione convincente contro il Verona restituisce fiducia a Sarri e ai tifosi, ma il tecnico sa che il percorso è appena iniziato e servirà continuità per confermarsi nelle zone alte della classifica.