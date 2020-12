Lazio-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 20-12-2020

Tutto quello che c’ da sapere su Lazio-Napoli, sfida in programma domani alle 20:45, valevole per la 13° giornata di campionato in Serie A.

Insieme a Sassuolo-Milan e Atalanta-Roma, Lazio-Napoli, posticipo serale delle 20:45, è sicuramente uno dei match più interessanti della 13° giornata di campionato in Serie A. In un Olimpico ovviamente vuoto, si affrontano i biancocelesti di Simone Inzaghi, reduci da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due e gli azzurri di Gennaro Gattuso che, dopo la vittoria contro la Sampdoria della settimana scorsa, hanno perso immeritatamente contro l’Inter di Antonio Conte nel turno infrasettimanale. Sfida interessante, alla quale non parteciperà lo squalificato Lorenzo Insigne, tra due formazioni che vogliono subito rialzare la testa dopo le recenti disfatte.

Lazio-Napoli, 13° giornata Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Reina in porta. Davanti a lui, Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Centrocampo a cinque con Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto e Marusic. In attacco la coppia formata da Immobile e Correa.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Politano, Zielinski e Lozano sulla trequarti a fare da supporto all’unico punta, Petagna.

Probabili formazioni Lazio-Napoli

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.

Come vedere Lazio-Napoli in diretta TV e streaming

Lazio-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20:45, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra biancocelesti ed azzurri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Napoli

La radiocronaca di Lazio-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Lazio e Napoli sono complessivamente 157 (134 in Serie A, 21 in Coppa Italia e 2 in Serie B) con un bilancio che sorride leggermente ai partenopei che guidano la contesa con 58 vittorie a fronte delle 48 dei biancocelesti. 51 i pareggi. 205 i gol segnati dagli azzurri, 185 quelli messi a referto dai capitolini.

L’ultimo precedente in generale risale al 3-1 del San Paolo dello scorso 1° agosto, mentre l’ultimo match all’Olimpico è quello dell’11 gennaio terminato 1-0 in favore degli uomini di Simone Inzaghi. L’ultima vittoria del Napoli in terra laziale è l’1-2 del 18 agosto 2018, mentre l’ultimo pareggio esterno risale all’1-1 della semifinale d’andata di Coppa Italia 2014-2015. In campionato le due squadre non fanno registrare il segno X dall’1-1 del San Paolo datato 5 novembre 2016, mentre nella capitale, un pari, manca addirittura dal 9 febbraio 2013: Lazio-Napoli 1-1.

