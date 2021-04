Lazio-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Ibra domani non ci sarà. Theo sta meglio, piccolo problema per Tomori”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della sfida importante nella lotta alla Champions League tra il suo Milan e la Lazio allenata da Simone Inzaghi.

Questa sfida per l’allenatore del Milan è importantissima dal punto di vista della classifica per entrambe le squadre che mirano a conquistare la zona Champions League.

Su chi potrebbe essere assente e a disposizione per la sfida di domani l’allenatore rossonero co dice: “Ibrahimovic sta meglio ma domani non ci sarà, dovrebbe esserci alla prossima. Mandzukic e Leao si giocano il posto domani. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per darci il giusto apporto nell’area avversaria”.

Stefano Pioli lo ha sempre detto, la lotta alla Champions League è apertissima e a darsi battaglia saranno sette squadre. L’Inter è vicinissima allo scudetto, ma ci sono 6 squadre in cerca di 3 posti. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse.

Lazio-Milan, 33° Giornata di Serie A

L’ex allenatore proprio della Lazio descrive la squadra allenata da Simone Inzaghi, dicendo che si tratta di una squadra squadra forte, che ha fatto la Champions quest’anno. Domani bisognerà affrontare questa sfida con il massimo della concentrazione.

Nella corsa alla Champions League ogni punto sarà importante per giungere alla meta finale. Quindi ogni partita va affrontata dando il massimo.

Sulle condizioni di Theo Hernandez, Pioli dice che sta meglio, ieri ha fatto una parte dell’allenamento con la squadra. Potrebbe essere a disposizione se oggi farà una seduta intera in gruppo.

Potrebbe giocare Romagnoli perché sta meglio e perché Tomori ha avuto un piccolo problema. Sarà una decisione presa nella prossime ore. Inoltre bisognerà essere più concreti sotto-porta per non sprecare la mole di gioco che la squadra solitamente produce.

