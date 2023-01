Lazio-Milan 4-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Non stiamo mettendo in campo prestazioni all’altezza delle nostre possibilità”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo l’umiliante sconfitta contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri.

Il tecnico apre subito parlando della partita: “Non stiamo mettendo in campo prestazioni all’altezza delle nostre possibilità. Sono tante le cose che non funzionano: aspetto mentale, tattico… Son qui a parlare perché devo, perché altrimenti bisognerebbe star zitti e lavorare sicuramente meglio”.

La squadra deve ritrovare se stessa e il suo modo di giocare, altrimenti sarà sempre peggio. Il momento è delicato e alcuni errori si stanno ripetendo continuamente.

Pioli chiude il tema legato all’eventuale arrivo di Zaniolo: “Non lo so. Stasera parliamo della partita, altre cose vediamo nei prossimi giorni”.

Per quel che riguarda gli infortuni, Tomori dovrà essere valutato nelle prossime ore. Maignan è in fase di miglioramento, ma ancora non è stabilita la data del suo rientro in campo.

La fase difensiva in questo momento non va affatto bene. Ci sono tante situazioni che i rossoneri dovrebbero leggere meglio e invece non lo fanno.

Importante riflessione di Pioli sull’entusiasmo perso da parte dei suoi ragazzi : “Queste due settimane sono state pesanti per i ragazzi. Questa squadra è sempre stata molto leggera, adesso giustamente si è creata molte aspettative e soffre quando non riesce a soddisfarle. Voglio stare vicino ai giocatori proprio per ridargli energia”.