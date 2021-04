Lazio-Milan 3-0, Voti, pagelle e analisi. La Lazio stravince all’Olimpico.

E’ finita 3-0 la partita valida per il posticipo della 33° Giornata tra Lazio e Milan. La sblocca subito Correa dopo 2 minuti, Poi raddoppia la Lazio sempre grazie a Correa, anche se l’azione è viziata da un fallo su Calhanoglu non sanzionato. 3-0 firmato da Immobile. Milan meritatamente sconfitto.

Top 3 Lazio:

Correa 8 Decisamente il migliore in campo della squadra allenata da Simone Inzaghi. Partita da sogno, realizza due splendidi gol e da solo fa ammattire la difesa del Milan. Partita encomiabile.

Lazio 7,5 Sfiora il gol che gli viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Sulla fascia è veramente un pericolo devastante.

Immobile 7 Non gioca una grandissima partita, però al momento giusto si fa trovare pronto sottorete segnando un bellissimo gol nell’occasione del 3-0.

Lazio-Milan 3-0

Top 3 Milan:

Saelemaekers 6,5 Il migliore in campo del Milan, l’unico che veramente gioca sopra la sufficienza, corsa, grinta e sacrificio per la causa rossonera.

Bennacer 6 Cerca di dare tutto e per tutto per il Milan, recupera molti palloni e cerca di impostare la manovra. Apprezzabile per l’impegno.

Calabria 6 Generoso per impegno e determinazione, fa quello che può nelle difficoltà assolute della squadra.

Flop 3 Milan:

Tomori 4 Il peggiore in campo da parte del Milan. Veramente appare sempre in difficoltà in ogni occasione della Lazio, soffre terribilmente contro Correa.

Mandzukic 4,5 Anche lui non fa una grande partita, fa molte sponde, ma non risulta mai veramente pericoloso.

Theo Hernandez 5,5 Come sempre in fase offensiva fa veramente bene, ma dietro sbaglia molti palloni importanti, deconcentrati.

La Lazio si rilancia prepotentemente nella corsa alla Champions League. Il Milan invece finisce nel mucchio delle squadre a 66 punti. La corsa alla Champions League si complica terribilmente.

Migliori Bookmakers AAMS