Lazio-Milan 0-3, voti, pagelle e analisi, una vittoria pesante.

Con uno 0-3 senza storie, il Milan batte la Lazio e continua la sua rincorsa all’Europa League. Dopo il passo falso di Ferrara, i ragazzi di Pioli giocano bene, dominano per tutti i 90 minuti e portano a casa tre punti vitali. Per la Lazio una sconfitta, che probabilmente porta via i sogni scudetto.

Top Milan:

Milan 8 La miglior partita della gestione Pioli, contro la Lazio seconda in classifica. Nel Milan che oggi sbanca l’Olimpico c’è tutto, la fisicità di Romagnoli, Kjaer e Kessie, la velocità di Theo Hernandez, la prontezza di Rebic e la buona qualità tecnica di Saelemaekers che si sta affermando come titolare. La qualità deve migliorare, ma almeno adesso il Milan come collettivo è una squadra.

Pioli 8 Un signore d’altri tempi. Nonostante sappia già che probabilmente ad occupare la sua panchina ci sarà qualcun altro lui continuare a remare dritto verso l’Europa. Arrivato con scetticismo, da Gennaio sta convincendo tutti e possiamo dirlo, sul piano del gioco, il suo Milan disegnato con il 4-2-3-1 è il più apprezzabile sul piano del gioco negli ultimi 7 anni.

Lazio-Milan 0-3



Top Lazio:

Lazzari 6,5 L’unico della Lazio che si salva in una serata nefasta. Sempre presente in ogni zona del campo. Cerca sia di attaccare, ma anche di difendere come può, ma oggi non può nulla contro le accelerazioni del Milan.

Flop Lazio:

Milinkovic-Savic 4 Decisamente oggi il peggiore in campo della Lazio. Doveva essere l’uomo in grado, nonostante l’assenza degli attaccanti, di poter far male al Milan, invece non è stato così. Per carità, ci sta, una giornata storta capita a tutti e le sue qualità non si possono discutere, si rifarà.

Inzaghi 5 Non poteva fare molto con le assenze nel reparto avanzato di Immobile e Caicedo, però la sua squadra non crea mai pericoli al Milan di Pioli. Nel secondo tempo, invece di provare a trovare le contromisure, il Milan rischia di dilagare e senza un pò di imprecisione, staremmo parlando di un risultato più pesante. Lo Scudetto è più lontano, ma questo non cancella la meravigliosa stagione dei biancocelesti e del suo condottiero.

