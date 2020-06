Lazio: Lotito denuncia Le Iene per accuse su Zàrate

Botta e risposta tra la trasmissione tv, Le Iene e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Con un servizio andato in onda su Italia 1, la “iena” Filippo Roma porge delle pesanti accuse nei confronti di Claudio Lotito.

Rilevanti le dichiarazioni del procuratore di Mauro Zàrate, Luis Ruzzi, argentino che ha contribuito a portare in Italia campioni del calibro di Simeone e Batistuta.

Il procuratore precisa che il suo assistito dovrebbe ancora ricevere da Lotito 3 milioni e mezzo di euro, relativi al terzo e quarto anno di contratto.

Già nel 2011 nel corso di un post partita, l’ex calciatore (tra le altre della Lazio) Paolo Di Canio evidenziò i pagamenti poco chiari per l’acquisto del calciatore argentino.

Secondo l’ex attaccante, infatti, sarebbero ben 13 i milioni spesi per le commissioni, a fronte di un pagamento di 20 milioni per la clausola rescissoria.

I 13 milioni sono un valore del tutto esorbitante dal momento in cui lo stipendio di Zàrate era di 7 milioni in 5 anni. Di solito le commissioni ai procuratori sono circa del 10% dello stipendio (non del 200% come in questo caso).

Nove anni dopo, torna a parlare Luis Ruzzi, che accusa pesantemente di aver dato questi 13 milioni attraverso vie non del tutto limpide e legali al fine di evadere il fisco italiano e pagare meno tasse.

Lotito avrebbe fatto passare i soldi da un’azienda inglese, la Pluriel, addirittura in Uruguay, attraverso la Moisen, di proprietà di Sergio Zàrate, fratello di Mauro.

Il procuratore denuncia una vera e propria frode fiscale, dal quale il presidente della Lazio si difende definendola assurda.

Arriva, quindi, la risposta della Lazio con un comunicato stampa con il quale afferma che il Tribunale, nel corso degli anni, ha sempre dato ragione alla società romana.

Ma non solo, il presidente del club biancoceleste sarebbe intenzionato a denunciare il programma, in quanto i contenuti, da lui considerati “infondati” e “inattendibili”, avrebbero recato danno ad una società quotata in borsa.

