Lazio-Juventus, Allegri: “La Lazio è la miglior difesa del campionato, Chiesa sta molto meglio, Alex Sandro potrebbe farcela”

La Juventus di Max Allegri si appresta ad affrontare la Lazio di Sarri, che attualmente è la seconda forza del campionato, nella gara di domani sera in programma all’Olimpico di Roma.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i biancocelesti, iniziando con un’analisi della gara “La Lazio ha fatto sicuramente un grandissimo campionato fin qui, sarà uno scontro valido per il secondo posto. Sarri è tornato al momento in cui si contraddistingueva per la sua miglior difesa e la Lazio ha subito solo 19 reti dall’inizio del campionato. Per noi quella di domani sarà una partita molto difficile.”

Il tecnico livornese ha poi continuato esprimendosi sulla probabile formazione di domani “Sulla formazione non ho ancora deciso nulla e lo farò soltanto dopo l’ultimo allenamento perché comunque ho bisogno di valutare ancora Pogba e Bonucci, che hanno lavorato con la squadra, e valutare anche chi ha recuperato al meglio dalla partita di martedì. Quello che è sicuro è che non ci saranno Iling e Barrenechea, perché sono stati impegnati con la Next Gen.”

Su quanto accaduto in Coppa Italia “Quello che è successo a fine partita martedì è qualcosa che nel calcio non dovrebbe mai capitare. Siamo degli esempi. Sono contento che la società abbia individuato in meno di 24 ore i responsabili dei cori razzisti, soprattutto perché qui si combatte contro ogni forma di discriminazione. Ora testa al campionato poi prepareremo la gara di ritorno.”

Allegri ha poi concluso sulle condizioni di Chiesa e Alex Sandro “Chiesa sta molto bene. Domani dovrò decidere se lanciarlo dall’inizio oppure sfruttarlo a gara in corso, in questo momento bisogna saper gestire i tanti impegni. Credo che la difesa domani subirà qualche modifica. Alex Sandro potrebbe riuscire a farcela per domani.”