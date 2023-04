Lazio-Juventus, 2-1 dichiarazioni post partita Landucci: “Sapevamo che la Lazio era in un periodo positivo. Nel primo tempo brutto atteggiamento, nel secondo siamo migliorati”

La Juventus di Max Allegri cade all’Olimpico contro la Lazio per 2-1. I bianconeri con questa sconfitta arrestano la loro avanzata verso il quarto posto che resta a 7 lunghezze.

L’allenatore in seconda, Landucci, è intervenuto in conferenza stampa nel dopo partita analizzando la prestazione dei bianconeri “Sapevamo che la Lazio fosse in un momento positivo. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà e abbiamo fatto male, mentre nel secondo tempo abbiamo iniziato a creare e siamo stati più propositivi, siamo riusciti a migliorare anche sull’atteggiamento, dovevamo farlo anche dall’inizio. Sul primo gol subito, sentendo l’allenatore della Lazio dice che non era fallo, noi invece diciamo che lo era, però accettiamo la decisione e andiamo avanti.“

Il vice di Allegri ha poi proseguito “Venivamo da un momento molto positivo, la squadra ha sempre avuto un grande atteggiamento, abbiamo fatto tanti punti e questa sconfitta sicuramente non ci fa passare una bella Pasqua perché non ci piace perdere. Adesso bisogna pensare alla gara di giovedì contro una squadra molto forte che ha eliminato l’Arsenal e sarà sicuramente una partita molto difficile.”

Sulla Champions “So che la Juventus sul campo attualmente ha 59 punti, ora vedremo il 19 aprile cosa deciderà la sentenza. Poi andremmo avanti come abbiamo sempre fatto, partita dopo partita.”