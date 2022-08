Lazio-Inter 3-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-1 per la Lazio il match contro l’Inter valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Per i biancoazzurri a segno Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. All’Inter non basta il momentaneo pareggio di Lautaro

Sulla partita: “Sconfitta che fa male, che brucia. La partita è stata equilibrata, l’avversario però lo conosciamo, e sappiamo che è di livello. Colpa nostra non aver sfruttato l’occasione di Dumfries per andare in vantaggio e altrettanto demerito nostro averla persa subendo il gol di Luis Alberto. Gli episodi nel calcio vanno sfruttati”.

Stanchezza finale: “Dopo il 2-1 loro abbiamo creato davvero poco, questa cosa mi dispiace, ma il problema della gara di certo non c’è stato lì. Gare così meritano cattiveria e determinazione oltre che più concentrazione in alcuni episodi. C’è da fare di più”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Il gioco di Lukaku: “Romelu ha giocato davvero bene le prime due partite. Mi sembra sbagliato focalizzare l’argomento su di lui, il suo modo di giocare o sugli altri attaccanti. L’unica cosa che davvero mi interessa è ripartire bene sin dalla prossima”.

Errori difensivi: “C’è da fare meglio sotto l’aspetto difensivo. Il primo gol una squadra come la nostra non può prenderlo. Gli altri due sono stati eurogol, c’era poco da fare a livello difensivo, solo merito degli avversari”.