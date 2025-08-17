Chelsea – Crystal Palace Live Diretta Streaming Premier League

Chelsea – Crystal Palace dove vedere il Derby di Londra in Diretta Tv e Streaming Live domenica 17 agosto 2025 ore 15:00.

Il nuovo cammino del Chelsea in Premier League parte subito con un derby di Londra: domenica pomeriggio a Stamford Bridge arriverà il Crystal Palace, fresco vincitore della Community Shield.

Le due squadre, insieme, hanno alzato ben tre trofei nella scorsa stagione, confermando un momento di crescita che ora dovrà riflettersi anche in campionato.

Dopo i successi in Conference League e Mondiale per Club, il Chelsea torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di migliorare il quarto posto della passata stagione.

L’accesso alla Champions League è stato accolto con soddisfazione ma le aspettative sono molto più alte soprattutto alla luce degli ingenti investimenti fatti sul mercato.

La posizione di Enzo Maresca resta osservata speciale: nonostante i trofei, il crollo di rendimento nella fase centrale della scorsa Premier League ha lasciato dubbi. Solo all’ultima giornata il Chelsea è riuscito a blindare il quarto posto, dopo essere stato in lotta con il Liverpool per il primato fino a dicembre.

La preparazione estiva è stata ridotta al minimo per via degli impegni internazionali, e nonostante una nuova campagna acquisti a nove zeri, i Blues non vengono considerati tra i favoriti per il titolo.

Toccherà a Stamford Bridge, davanti ai propri tifosi, dare subito risposte concrete contro un Crystal Palace motivato e già rodato da una vittoria prestigiosa.

Dove vedere Chelsea Crystal Palace in Diretta Tv e Streaming Live:

La stagione 2025/26 di Premier League sarà visibile in diretta Tv e Streaming in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del campionato inglese.

Tra gli incontri trasmessi spicca anche il derby londinese tra Chelsea e Crystal Palace, valido per la 1ª giornata, in programma domenica 17 agosto alle ore 15:00 dallo stadio Stamford Bridge.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 202) mentre per vedere Chelsea – Crystal Palace in Diretta Streaming Live le piattaforme di riferimento sono Sky Go e NOW, che consentono la visione su qualsiasi dispositivo: PC, tablet e smartphone.

Come arriva il Chelsea:

Il Chelsea di Enzo Maresca ha chiuso la preparazione estiva con due test di lusso a Stamford Bridge, superando Bayer Leverkusen e Milan. Ma ora comincia la parte che conta davvero: i Blues affronteranno quattro derby londinesi consecutivi nelle prime quattro giornate, contro Crystal Palace, West Ham, Fulham e Brentford.

La storia recente sorride al club di Stamford Bridge. Nella scorsa stagione il debutto era stato amaro con la sconfitta contro il Manchester City, ma per trovare due ko consecutivi alla prima di campionato bisogna tornare addirittura agli anni Novanta.

Anche i precedenti diretti fanno ben sperare i tifosi. Il Chelsea è infatti imbattuto da 15 partite in Premier League contro il Crystal Palace, con otto successi casalinghi su otto incroci a Stamford Bridge, di cui sette vinti. L’ultimo confronto in un debutto stagionale risale al 2021, quando i Blues si imposero con un netto 3-0 sempre in casa.

Un altro dato favorevole riguarda la tradizione nei derby di apertura: il Chelsea ha vinto tutte le quattro volte in cui ha esordito in campionato contro un’altra squadra di Londra, e punta a confermare la striscia positiva anche stavolta.

Come arriva il Crystal Palace:

Il calendario di agosto non sorride al Crystal Palace, chiamato a gestire impegni ravvicinati in campionato e in Europa. Dopo aver perso il ricorso contro la retrocessione in Conference League, la squadra di Oliver Glasner dovrà affrontare il Fredrikstad in un playoff andata e ritorno che scatterà giovedì.

L’avvio ufficiale della stagione, però, è stato incoraggiante: gli Eagles hanno infatti superato il Liverpool di Arne Slot nella Community Shield, imponendosi ai rigori dopo una gara equilibrata contro i campioni d’Inghilterra. Un successo che ha dato fiducia all’ambiente, ma che non cancella le incertezze di mercato legate ai futuri di Eberechi Eze e Marc Guehi, due pedine fondamentali che potrebbero lasciare la squadra.

Il mese di agosto sarà un vero banco di prova: prima la trasferta di Stamford Bridge contro il Chelsea, poi il match con l’Aston Villa e la sfida casalinga contro il Nottingham Forest, appuntamento che si preannuncia ad alta tensione a Selhurst Park.

Il Crystal Palace, però, arriva con una striscia positiva da difendere: è imbattuto da nove partite ufficiali e punta a non ripetere la falsa partenza dello scorso anno, quando riuscì a vincere solo una delle prime tredici giornate di Premier League.

Probabili Formazioni di Chelsea – Crystal Palace:

Il debutto in Premier League tra Chelsea e Crystal Palace sarà condizionato da numerose assenze che costringono entrambi gli allenatori a scelte quasi obbligate.

Chelsea in emergenza difensiva

Enzo Maresca dovrà fare a meno di Levi Colwill per gran parte della stagione dopo la rottura del crociato anteriore subita in precampionato. Anche Wesley Fofana e Benoit Badiashile sono alle prese con problemi fisici, motivo per cui la coppia difensiva sarà composta da Tosin Adarabioyo e Trevoh Chalobah.

In attacco non ci sarà Nicolas Jackson, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Newcastle a fine campionato scorso. Spazio quindi a Joao Pedro dal primo minuto, mentre Liam Delap, autore di una doppietta contro il Milan in amichevole, partirà dalla panchina. A centrocampo, invece, mancherà Romeo Lavia, ancora infortunato, e la formazione dovrebbe ricalcare quella vista nell’ultimo test contro i rossoneri.

Crystal Palace tra recuperi e nuove defezioni

In casa Eagles, Adam Wharton è tornato disponibile dopo l’infortunio che lo aveva fermato sul finale della scorsa stagione, così come il capitano Marc Guehi, anche se il suo futuro resta incerto per via del forte interesse del Liverpool.

Più complicata la situazione per Daichi Kamada, costretto a lasciare il campo nella Community Shield: al suo posto si giocano una maglia da titolare Will Hughes e Jefferson Lerma, pronti ad affiancare Wharton in mediana.

Brutte notizie in attacco per Glasner: Eddie Nketiah si è fermato per un problema muscolare e si aggiunge agli indisponibili di lungo corso Cheick Doucouré e Chadi Riad.

Probabili formazioni Chelsea – Crystal Palace

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro.

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.

Pronostico Chelsea – Crystal Palace:

L’esordio in Premier League 2025/26 non sarà una passeggiata per il Chelsea, chiamato subito ad affrontare un derby complicato contro il Crystal Palace. Nella scorsa stagione gli Eagles riuscirono a fermare i Blues proprio a Stamford Bridge, e lo scenario potrebbe ripetersi anche stavolta.

La squadra di Oliver Glasner ha dimostrato grande solidità battendo il Liverpool nella Community Shield appena una settimana fa, e arriva a questo appuntamento con una striscia positiva di nove partite ufficiali senza sconfitte. L’eventuale presenza in campo di due uomini chiave come Marc Guehi ed Eberechi Eze aumenterebbe ulteriormente le possibilità degli ospiti di strappare punti preziosi.

Il Chelsea, dal canto suo, dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti e potrebbe non riuscire a imporre da subito il proprio gioco.

Pronostico: Chelsea – Crystal Palace X

Un pareggio appare l’esito più probabile, con i Blues ancora alla ricerca della giusta condizione e gli Eagles pronti a confermare il loro momento positivo.