Lazio-Inter 0-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-2 per l’Inter il match contro la Lazio valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lautaro Martinez e Thuram.

Killer Inter: “Queste sono le classiche partite che fanno piacere a noi allenatori. Abbiamo sofferto insieme, da squadra, contro una Lazio molto forte. Vincere su questo campo sarà difficile per molte squadre. Fiero di quanto fatto dai miei ragazzi”.

ThuLa: “Lautaro e Thuram stanno facendo benissimo. Sento però di fare un plauso a tutta la squadra, che ha saputo ben sopperire alle tante assenze di squadra. Nelle difficoltà siamo stati bravi, il campo lo abbiamo coperto perfettamente. Peccato per l’occasione concessa a Rovella, per il resto subito nulla”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Percorso scudetto: “Gli ostacoli verso la seconda stella sono le 22 partite che mancano alla fine del campionato più quelle legate alle altre competizioni. Siamo in testa da parecchie giornate, ma dobbiamo continuare così. Giocando ogni tre giorni ci sarà bisogno di avere tutti i calciatori sempre sul pezzo”.

Bisseck: “Ottima partita la sua. Parliamo di un calciatore che si applica, lavora tantissimo, ha imparato benissimo l’italiano. Oggi ha dovuto marcare un grande calciatore come Zaccagni. Deve continuare così. Ha giocato come un veterano”.

Azzannare il campionato: “Tra due giorni e mezzo avremo gli ottavi di Coppa Italia. Poi ci focalizzeremo sulle altre gare di campionato. L’obiettivo è restare lì in alto il più possibile, ma adesso è presto per fare conti”.

Sorteggio Champions: “Secondo me prenderemo il Manchester City, ma a prescindere da ciò tutte le avversarie sono fortissime. Qualsiasi squadra uscirà sarà un grande banco di prova per noi”.