Lazio: infortunio Immobile torna a gennaio 2023

C’è lesione per Ciro Immobile, che dovrà restare fermo ai box per ben 40 giorni, il suo ritorno in campo è fissato per la ripresa del campionato nel 2023.

È arrivata la notizia che tutto l’ambiente laziale avrebbe fatto volentieri a meno di sentire: Ciro Immobile, dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata odierna, ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Il bomber laziale ha già iniziato le cure per il recupero. Ulteriori esami verranno effettuati periodicamente per monitorare la guarigione della lesione, sta di fatto che Immobile non si vedrà in campo prima della ripresa del campionato a gennaio 2023.

Una brutta gatta da pelare soprattutto per Maurizio Sarri, che da inizio stagione ha fatto veramente fatica a rinunciare alle giocate del suo attaccante. Scelta che si è rilevata molto più che azzardata, vista la carta d’identità del giocatore. Immobile non è più un ragazzino e forse non aver scelto la giusta prevenzione per l’attaccante, mettendolo in campo dal 1° minuto, anche nelle gare infrasettimanali di Europa League, si è rilevata essere un’arma a doppio taglio.

Adesso resta da capire come cambierà l’assetto tattico della squadra. Sarri ha già fatto intendere che molto probabilmente si passerà al falso nove con Pedro a svariare sul fronte offensivo, accompagnato da Zaccagni e Felipe Anderson, ma non sono da escludere altre due opportunità: quella di vedere il giovane Cancellieri essere chiamato in causa molto più spesso, per dare il cambio allo spagnolo, oppure quella che la società possa decidere di intervenire sul mercato, andando a rinforzare la rosa con qualche calciatore svincolato. L’opzione più papabile sembra essere proprio una vecchia conoscenza laziale, Felipe Caicedo, che proprio nelle ultime ore ha dichiarato che tornerebbe molto volentieri a vestire la maglia biancoceleste qualora dovesse arrivare una chiamata.