Lazio, Igor Tudor è la scelta di Lotito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha deciso: il dopo Sarri sarà Igor Tudor. Fumata bianca confermata da Sky Sport, dall’esperto giornalista di calciomercato, Gianluca Di Marzio.

Tutti i dettagli:https://t.co/lKLJcQS330 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 14, 2024

Dopo le dimissioni improvvise di Maurizio Sarri, la Lazio ha deciso di affidare la panchina all’ex tecnico di Verona ed Udinese, Igor Tudor. In tarda serata del 14 marzo, il presidente Lotito ha incontrato l’entourage e ha raggiunto l’accordo per un anno e mezzo di contratto, più opzione per un altro anno. Il tutto sarà perfezionato dopo la partita contro il Frosinone, quando sulla panchina biancoceleste si siederà Giovanni Martusciello.

Il presidente Claudio Lotito si è convinto che era necessario dare una sterzata. Il passaggio da Sarri a Tudor, sarà drastico: il gioco della Lazio, passerà dalla zona ad uomo contro uomo. Per convincere l’ex giocatore della Juventus, un bel contratto da 3 milioni a stagione, con Alessio Tacchinardi come vice.

Lazio, Lotito: “Qualcuno ha tradito Sarri”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto al TG1 per parlare delle dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore biancoceleste: “È stato tradito. Non era nell’aria il suo addio, è stata una cosa inaspettata. C’è qualcosa di strisciante all’interno del gruppo. Ora i giocatori non hanno più alibi. Una squadra che batte al Bayern Monaco e che perde contro l’Udinese, e non solo con l’Udinese… fatevi una domanda, e datevi una risposta“.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.