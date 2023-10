Video Gol e Highlights di Lazio – Fiorentina 1-0 , 10° giornata Serie A 2023/24: un rigore trasformato nel recupero da Ciro Immobile dà tre punti importantissimi ai biancocelesti e condanna i viola.

Un match molto spigoloso, fatto di interventi duri, ammonizioni, gioco spezzettato. Padroni di casa che ci provano con Felipe Anderson, davvero ispirato. Gli ospiti rispondono con Beltran e Bonaventura. Al quarto minuto di recupero arriva l’episodio decisivo con un tocco di mano di Milenkovic e conseguente calcio di rigore realizzato in maniera impeccabile da Immobile!

Biancocelesti che ottengono la terza vittoria consecutiva, salgono a quota 16, a meno uno dai rivali di stasera. Viola che rimangono a quota 17, sono al secondo stop consecutivo.

Lazio-Fiorentina, 10° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Lazio – Fiorentina 1-0 :

Dopo un certo periodo di studio, in cui le due formazioni non affondano, ecco che arriva la prima occasione firmata dagli ospiti.

Bonaventura si libera al limite e calcia con il sinistro sul secondo palo, trovando la risposta di Provedel. Un minuto più tardi rispondono i biancocelesti. Castellanos scatta in profondità, serve al centro un pallone sul quale si catapulta Luis Alberto. Il trequartista spagnolo calcia forte di prima intenzione ma spedisce la sfera sull’esterno della rete.

Due minuti più tardi rete annullata a Beltran che si è portato il pallone avanti con il braccio, prima di saltare Provedel e depositarlo in rete!

Dopo tre minuti ancora il centravanti argentino si rende pericoloso, colpendo un palo su cross effettuato da Duncan!

Verso la mezz’ora si rendono pericolosi i padroni di casa. Guendouzi recupera un pallone su rinvio sbagliato da Terracciano, serve Zaccagni. Il numero 20 rientra con il destro, calcia a giro ma non trova la porta!

Un match fatto essenzialmente di contatti fisici e l’arbitro ha il suo bel da fare nel placare gli animi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Ripresa che inizia con ritmi più lenti della prima frazione. La prima conclusione è degli ospiti, con un tiro debole e centrale di Parisi, sul quale Provedel non ha nessuna difficoltà ad intervenire.

Poi si presentano i padroni di casa. Questa volta è Felipe Anderson, il quale si gira dopo aver ricevuto la sfera, calcia di prima intenzione, ma trova sulla sua strada un ottimo Terraciano!

A metà della ripresa ancora pericolosi i biancocelesti! Felipe Anderson fa passare una sfera per Luis Alberto, il quale conclude a botta sicura di prima, ma viene neutralizzato dal riflesso del portiere viola!

Al settantesimo altra occasione creata dal brasiliano della formazione romana. Kamada lo imbuca perfettamente, quindi in campo aperto rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo. Il pallone viene respinto e sulla traiettoria si ritrova lo stesso brasiliano che calcia sull’esterno della rete!

È il minuto 83 del match, con i biancocelesti ancora in avanti. Matias Vecino effettua una conclusione ad incrociare sul secondo palo. Pallone che termina di un soffio alla destra di Terraciano!

Due minuti più tardi ecco che arriva un’occasione anche per gli ospiti. Da corner di Mandragora, c’è una successiva conclusione al volo di NZola che viene bloccata in due tempi da Provedel!

Viola che provano maggiormente a portare a casa i tre punti. Ci provano ancora con Barak, con una conclusione dal limite schiacciata. Il tentativo termina inesorabilmente fuori!

Maxime Lopez, per gli ospiti, si rende pericoloso dopo aver rubato palla a Cataldi. Una volta arrivato al limite dell’area, calcia rasoterra dopo un controllo, trovando attento Provedel a bloccare il suo tentativo.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Al 94esimo minuto arriva l’episodio decisivo per i biancocelesti. Milenkovic colpisce con il braccio, l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto Immobile non sbaglia!

Non c’è più tempo per i viola per imbastire una reazione. Vincono i biancocelesti per 1-0.

Highlights e Video Gol di Lazio-Fiorentina – :

Tabellino di Lazio-Fiorentina – :

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (67′ st Kamada), Rovella (63′ st Cataldi), Luis Alberto (67′ st Vecino); Felipe Anderson, Castellanos (77′ st Immobile), Zaccagni.(77′ st Pedro) Allenatore: Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milkenovic, Quarta, Biraghi; (79′ st Ranieri), Arthur (71′ st Lopez), Duncan (46′ st Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (62′ st Antonín Barák), Ikonè; Beltran (62′ st M’Bala Nzola). Allenatore: Italiano

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

Marcatori: 94′ st Immobile (L) su rig.

Assist:

Ammoniti: Lazzari (L), Rovella (L), Duncan (F), Ikonè (F), Bonaventura (F), Sarri (L), Zaccagni (L)

Espulsioni: