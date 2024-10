Video Gol Highlights Lazio-Empoli 2-1: Sintesi 06-10-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Empoli 2-1 , 7° Giornata Serie A: prima Esposito per gli ospiti, la ribaltano Castellanos e Pedro.

La Lazio si issa in terza posizione di classifica, con 14 punti, oltre ad acquisire maggiore sicurezza nei propri mezzi. Dopo il 4-1 al Nizza di giovedì, chiude questo trittico di partite in maniera positiva.

Empoli che rimane ad 11 punti in classifica, ma con la certezza di essere un osso duro per le grandi di questo campionato. La sua posizione di classifica è molto tranquilla.

Lazio-Empoli, 7° giornata di Serie A

Sintesi di Lazio-Empoli 2-1

Match che vede i padroni di casa iniziare con maggiore enfasi e proposizione. Al sesto minuto un cross di Lazzari al centro che trova Zaccagni libero di colpire di testa al centro dell’area, con pallone fuori. Un minuto più tardi su cross ancora di Lazzari dalla destra, il pallone termina nella zona di Zaccagni, il quale prova una rovesciata dentro l’area, ma non riesce a colpire la sfera.

VANTAGGIO DELL’EMPOLI! Bella manovra di Solbakken che si libera di due avversari, serve Pezzella sulla fascia destra. Quest’ultimo crossa al centro, Provedel esce in maniera avventata, Esposito stacca di testa e infila il pallone nell’anngolo di destra!

Un minuto più tardi si ripropongono i biancocelesti, con ancora Lazzari sulla destra, crossa al centro, dove l’accorrente Dia anticipa tutti e con un girata manda la sfera di poco sul fondo.

Isaksen prova un tiro insidioso da un calcio di punizione guadagnato sulla destra da Lazzari. Vasquez è attento e devia il pallone in angolo.

In questa prima metà della partita, padroni di casa che provano a reagire facendosi vedere in area toscana. Ma per il momento la difesa degli uomini di D’Aversa tiene.

Ancora una conclusione dei biancocelesti, con Zaccagni che riceve la sfera sulla sinistra, si accentra e con il destro effettua un tiro a giro alto sopra la traversa. Subito dopo è Castellanos che prova una conclusione con il destro, dopo aver controllato la sfera ricevuta al limite dell’area di rigore. Il suo tiro, con un effetto particolare, viene deviato da Vasquez in angolo.

Al ventiseiesimo minuto azione degli ospiti, con passaggio per Anjorin, il quale prova una conclusione da fuori area a giro, ma la sfera termina nel lato sinistro della porta difesa da Provedel.

Poco dopo la mezz’ora ancora ospiti in avanti. Pezzella riceve palla da calcio d’angolo, crossa con il destro, Viti di testa colpisce, ma debolmente. Pallone preso facilmente da Provedel.

A due minuti dal termine della prima frazione, Castellanos riceve palla sulla trequarti, vede Isaksen che scatta sulla destra, lo serve. Quest’ultimo avanza in profondità, arriva al limite dell’area e calcia con il destro nell’angolo opposto. La sfera termina di poco a lato sulla sinistra.

PAREGGIO DELLA LAZIO! Tavares trova spazio sulla sinistra, dopo una finta, crossa al centro, Zaccagni stacca di testa e dà al pallone una traiettoria imparabile per Vasquez!

L’arbitro fischia la fine del primo tempo!

Secondo tempo che inizia con i biancocelesti ancora pericolosi. Al quinto minuto grande azione partita dalla sinistra, Tavares arriva al limite dell’area, serve Dia, il quale salta Pezzella. Quest’ultmo commette fallo per non creare pericoli alla sua retroguardia e l’arbitro concede il calcio di rigore.

Dagli undici metri Castellanos calcia in maniera forte e centrale, ma Vasquez riesce a respingere! Si rimane sull’1-1.

A metà della seconda frazione un calcio di punizione di Zaccagni, pallone che termina al centro, rimpalli, Castellanos non riesce a concludere. L’arbitro, però, non vede nulla e fa proseguire.

Continui passaggi tra i giocatori biancocelesti, ma è difficile trovare un varco utile. Al settantesimo minuto azione di Cacace che dalla sinistra si sposta sulla destra, poi calcia verso la porta, ma trova una deviazione dei difensori di casa. Poco dopo un cross di Henderson, per poco non fredda Provedel. Il portiere biancoceleste è attento a deviare in angolo.

Verso l’ottantesimo minuto Dia riceve palla dentro l’area di rigore, serve Zaccagni al limite il quale calcia in porta, ma la sfera termina di poco a lato sulla sinistra.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Castellanos controlla la sfera, serve in profondità Pedro, il quale entra in area e colpisce con il destro sotto la traversa! Nulla da fare per Vasquez!

Nel primo minuto di recupero, azione alla mano dei biancocelesti, pallone che termina tra i piedi di Guendozi, il quale serve Castellanos, che da due passi colpisce in maniera sicura, ma Vasquez devia il tentativo. Un minuto dopo Castrovilli si trova la sfera in posizione utile per calciare, ma il suo tiro a giro termina fuori di poco sulla destra.

Highlights e Video Gol di Lazio-Empoli 2–1

Tabellino di Lazio-Empoli 2–1

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (38′ Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (86′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (73′ Pedro), Dia (86′ Castrovilli ), Zaccagni (86′ Noslin); Castellanos. Allenatore: Baroni

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (65′ Henderson), Grassi, Anjorin (65′ Ekong), Pezzella (53′ Cacace); Esposito (83′ De Sciglio), Solbakken (83′ Colombo). Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: G.Ayroldi (Molfetta)

GOL: 9′ Sebastiano Esposito (E), 49′ Zaccagni (L), 84′ Pedro (L)

ASSIST: 9′ Pezzella (E), 49′ Tavares (L), 84′ Castellanos (L)

AMMONITI: 29′ Pezzella (E), 31′ Fazzini (E), 45+5′ Rovella (L), 53′ Castellanos (L), 78′ Gyasi (E), 82′ Grassi (E)

ESPULSIONI:

NOTE: il primo tempo termina dopo quattro minuti di recupero, uno in più rispetto ai tre comunicati prima dal signor Ayroldi. Sei minuti nella ripresa.

