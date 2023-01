Video Gol e Highlights Lazio-Bologna 1-0, Ottavi di finale Coppa Italia: decide una rete di Felipe Anderson alla mezz’ora del primo tempo, grazie ad un recupero di Pedro in zona offensiva.

La Lazio vince e passa il turno. Il Bologna ha fatto notevole fatica a costruire occasioni pericolose, biancocelesti in controllo della partita. Reduce da due turni, vinto entrambi per 1-0 contro il Cosenza prima, contro il Cagliari poi. I biancocelesti ai quarti di finale affronteranno la vincente della sfida Juventus–Monza.

Video Gol Highlights Lazio-Bologna, ottavi di Coppa Italia

Sintesi di Lazio-Bologna 1-0

Lazio che parte con una formazione di titolari. Sarri vuole giocarsi con la rosa migliore questo ottavo di finale, conscio delle sorprese vissute nella scorsa (Milan) e in quest’ultima settimana (Napoli).

Un match che vede i biancocelesti partire subito forte. Al primo minuto da un lancio lungo dalle retrovie, la spizzata di Milinkovic Savic e il pallone termina a Felipe Anderson il quale non calcia in porta con la dovuta precisione. Facile la presa per Skorupski.

Verso il decimo minuto è la volta di Mattia Zaccagni accentrarsi e calciare in porta. La sua conclusione è, però, molto debole e consente la facile presa del numero uno emiliano.

Al ventesimo, errore di Cambiaso, Zaccagni può involarsi nella fascia sinistra, accentrarsi e servire Milinkovic Savic, il cui piatto destro è debole, con facile presa di Skorupski.

Poi emerge il Bologna con un tentativo da fuori area prima di Orsolini, poi una bella azione orchestrata dalla sinistra con pallone orchestrato sulla destra per Aebischer il cui cross al centro non riesce a trovare Orsolini in area di rigore.

Poco dopo la mezz’ora episodio chiave che sblocca il risultato.

LAZIO IN VANTAGGIO! Sosa cincischia con il pallone, lo perde per il pressing di Pedro, il cui cross rasoterra per Anderson in area permette al brasiliano d’infilare in rete con il piatto destro anticipando Skorupski!

Primo tempo che si chiude senza troppe altre occasioni.

Secondo tempo che parte subito con i biancocelesti all’attacco. Al secondo minuto una bella giocata di Zaccagni sulla sinistra, il cui cross al centro trova la testa di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo spedisce di pochissimo il pallone sopra la traversa!

Al decimo minuto circa, altra incursione sulla destra di Lazzari, il cui pallone al centro trova Luis Alberto. Il mago spagnolo controlla la sfera, ma la calcia debolmente tra le braccia di Skorupski.

Biancocelesti in controllo del match, con il palleggio, gira la sfera in tutte le zone del campo. A metà della ripresa biancocelesti ancora pericolosi, con una conclusione dapprima di Zaccagni che viene bloccata, quindi Felipe Anderson il cui tiro viene fermato dal portiere.

Verso la mezz’ora ancora Milinkovic Savic serve Felipe Anderson sulla corsa, ma lo anticipa il numero uno rossoblu in uscita. Subito dopo ancora Felipe Anderson che serve Luis Alberto in area il cui tiro in area viene bloccato dai difensori rossoblu.

Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa con il triplice fischio finale. Biancocelesti meritatamente ai quarti di finale

Highlights e Video Gol di Lazio-Bologna 1-0:

Tabellino di Lazio-Bologna 1-0

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari (22′ st Marusic), Patric, Romagnoli (22′ st Casale), Hysaj; Milinkovic-Savic (35′ st Vecino), Cataldi (47′ st Antonio), Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro (35′ st Romero). Allenatore: Sarri

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro (1′ st Lucumi), Sosa, Lykogiannis; Schouten (1′ st Medel [23′ st Niklas Pyyhtia]); Orsolini (19′ st Zirkzee), Moro, Dominguez, Aebischer (19′ st Soriano); Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Baroni di Firenze

Gol: 33′ pt. Felipe Anderson (L)

Assist: 33′ p.t. Pedro (L)

Ammoniti: 12′ st Sosa (B), 16′ st Zaccagni (L), 34′ st Luis Alberto, 42′ st Zirkzee (B)

Espulsi: nessuno