Lazio-Atalanta dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 22-1-2022

Dove vedere Lazio-Atalanta, match valido per la 23°giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 22 gennaio alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Lazio Atalanta sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

La ventitreesima giornata presenta tante sfide al vertice. In attesa di Juventus-Milan di domenica sera, l’anticipo del sabato sera vede l’incontro tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Atalanta di Gian Piego Gasperini.

I biancocelesti vengono da una settimana davvero positiva. Oltre al successo per 3-0 in casa della Salernitana, la Lazio ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto l’Udinese agli ottavi ai tempi supplementari. In entrambe le partite, a metterci lo zampino è stato Immobile che si dimostra sempre di più trascinatore della squadra capitolina.

La Lazio ha 35 punti ed è all’ottavo posto, alla pari di Roma e Fiorentina ed ospiterà un’Atalanta che non intende rinunciare ai suoi sogni di gloria. I bergamaschi vengono dalla partita a reti bianche contro l’Inter. Gli orobici hanno quarantadue punti e sono, attualmente, al quarto posto ma hanno una partita in meno, quella contro il Torino, da dover disputare.

Una partita fondamentale per la Lazio che deve migliorare l’andamento in casa. Nelle ultime cinque partite ha vinto in casa solo con Genoa e Salernitana. La Dea, invece, fuori casa è imbattuta e le uniche sue tre sconfitte, infatti, sono arrivate tutte al Gewiss Stadium.

Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta TV e streaming

Partita: Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta Data: 22 gennaio

22 gennaio Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite) e (canale 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go

Lazio-Atalanta, match della 23°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Lazio – Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio – Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre) m Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport (canale 251 satellite) . Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Lazio-Atalanta, le ultimissime

Problemi per la Lazio che dovrà fare a meno sia di Pedro che di Cataldi. Nel 4-3-3, Sarri sceglie Lazzari, Luiz Felipe Marusic e Patric davanti a Strakosha. A centrocampo il tecnico recupera Leiva che potrebbe formare la mediana assieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco Zaccagni dà forfait e ci sarà Raul Moro al fianco di Felipe Anderson e Immobile.

Gasperini risponde con il 3-4-2-1. Musso tra i pali con Palomino, Demiral e Djimsitia difesa. Per il centrocampo Freuler e Koopmeiners come centrali e sulle corsie laterali De Roon e Pezzella. Per la trequarti dovrebbero esserci sia Pasalic che Pessina dietro l’unica punta Muriel.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.

Migliori Bookmakers AAMS